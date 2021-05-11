Гуманітарна допомога. Україна віддасть медичний кисень Індії?

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Україна планує поставляти в Індію гуманітарну допомогу: що вона передбачає?

Як саме відбуватиметься цей процес?

Допомога для Індії

Індія, що нині переживає складну епідемічну ситуацію через спалах коронавірусу, отримає гуманітарний вантаж від України найближчими днями.

Це пообіцяв президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Сайрусом Пунавалою, засновником індійського Інституту сироватки крові, де виробляють близнюка AstraZeneca, антиковідну вакцину CoviShield.

Раніше Індія призупинила поставки цього препарату через зростання кількості хворих та смертей від COVID-19 серед свого населення.

Україна встигла отримати лише півмільйона доз CoviShield із двох мільйонів законтрактованих.

Пунавала на зустрічі з Зеленським, у свою чергу, пообіцяв: щойно індійський уряд відновить експорт препарату, Україна матиме пріоритет.

Але що ж ми збираємося передати Індії у якості гуманітарної допомоги?

Наразі достеменно невідомо.

Але в українському уряді кажуть: готові поділитися медичним киснем.

Неоднозначне рішення

Однак експерти зауважуть, що такі заяви популістичні.

Що таке кисень? Вони його будуть перевозити у повітряних кульках? Ні. Єдиний спосіб, як на мене, допомогти з киснем – це допомогти з тими самими кисневими концентраторами. До речі, Індія – один з лідерів з виробництва кисневих концентраторів у світі Закупити концентратори з Індії, щоб подарувати Індії? – зауважує волонтерка Леся Літвінова.

Для перевезення кисню потрібне спеціальне обладнання як от кріоциліндр, кажуть фахівці, якого Україні бракує.

Та навіть якщо логістичні питання якимось чином вирішать, чи достатньо в Україні медичного кисню, щоб ділитися ним з іншим державами?

Деталі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про індійський штам коронавірусу.

Фото: Pexels

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