Сотні тисяч гривень? Скільки насправді коштує лікування від коронавірусу

Справжня ціна лікування коронавірусу.

Більше року минуло з моменту оголошення пандемії, а Інтернетом досі ширяться історії пацієнтів із COVID-19, які витратили на лікування шалені кошти – 100, 200, 300 тисяч гривень.

Це при тому, що Національна служба здоров’я України в березні спрямувала майже 2 мільярди гривень спеціалізованим закладам на лікування ковідних хворих.

То скільки насправді коштує лікування коронавірусу?

Чому іноді воно таке дороге?

І що робити, якщо вам виставили кругленький рахунок, або переконують купити дороговартісні препарати?

Що кажуть лікарі?

За словами доцента кафедри хірургії Київського медичного університету Євгена Симонця, неускладнений амбулаторний етап лікування, тобто вдома, обійдеться пацієнту у близько 7-10 тисяч гривень.

Це звичайна, рутинна терапія коронавірусної інфекції.

Чому ж на лікування коронавірусу в Україні часто витрачаються шалені гроші?

Витрати лікарень

Насамперед, давайте розберемося, які витрати відшкодовує держава пацієнтам з коронавірусом.

Інтернетом гуляє інформація, нібито Управління соцзахисту населення може компенсувати ковідним хворим, які лікуються вдома, вартість препаратів.

Але за наявності чеків та позитивного результату тесту на коронавірус. Це неправда.

У відомстві інформацію спростували.

Держава покриває лікування хіба що тим, хто перебуває в стаціонарах.

Кошти спеціалізованим закладам виділяє Національна служба здоров’я України.

Що ж входить у пакет?

Експерти кажуть, що це первинний огляд та тестування на COVID-19, необхідні інструментальні та лабораторні дослідження, такі як розгорнутий аналіз крові, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза та інші дослідження.

Туди ж входить медична допомога відповідно до протоколу лікування галузевих стандартів, киснева підтримка, киснева терапія та підключення до апарату ШВЛ або ЕКМО за необхідності.

Медикаментозна терапія та знеболення за потреби.

Всі ліки, які передбачені Національним протоколом лікування COVID-19 та Національним переліком лікарських засобів.

Що ще входить до “ковідного” пакету?

Як ситуацію коментує Міністерство охорони здоров’я?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ізраїлю вдалося перемогти коронавірус.

Фото: Pexels

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