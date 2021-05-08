Візьми свою дозу адреналіну: ТОП-5 фільмів з Віном Дізелем

Він Дізель – підбірка найкращих фільмів із актором.
Іноді так хочеться забути про рутинні обов’язки і наважитись на щось екстримальне.
Проте не завжди це так просто реалізувати.
Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав найкращі бойовики з харизматичним Він Дізелем, які подарують тобі величезний заряд адреналіну.
Обирай найцікавіший і насолоджуйся.Також по темі: Неповторний Том Гарді: ТОП-5 фільмів з голлівудським красунчиком Топ найкращих фільмів усіх часів та народів Головна "скеля" Голлівуду. Найкращі фільми з Двейном Джонсоном
Найкращі фільми з Віном Дізелем
Форсаж
Рік випуску: 2001
Рейтинг IMDb: 6,8
Красиві машини, зворушливі почуття і надшвидкі автоперегони…
Сага “Форсаж” вже стала релігією для прихильників.
Гадаєш, ми перебільшуємо?
Тоді подивися одну або й усі 8 частин і переконайся самостійно!
Сюжет
У Лос-Анджелесі відбувається серія зухвалих пограбувань далекобійників.
Щоб розкрити цю справу ФБР відправляє туди свого агента — Брайана О’Коннера, який, прикинувшись стрітрейсером, втирається в довіру до Домініка Торетто — відомого вуличного гонщика.
У Брайана несподівано спалахують почуття до сестри Домініка — Мії.
І тепер він стоїть перед складним вибором: зрадити нового друга і свою любов або мало того, що перекреслити власну кар’єру, так ще й ступити на злочинну стежку.
Що ж вибере головний герой?
Хроніки Ріддіка
Рік випуску: 2004
Рейтинг IMDb: 6,7
Якщо раптом тобі хочеться чогось у дусі фантастичного бойовика, зупини свій вибір тут.
Міжгалактичні пристрасті, надприродні здібності й красунчик Дізель у головній ролі — обіцяємо, тобі сподобається!
Сюжет
Головний герой — Ріддік, галактичний злочинець з незвичайними очима, що дозволяють йому бачити в темряві.
Не з власної волі він виявляється втягнутий у галактичну війну з таємничими і безжальними некромонгерами, що знищують на своєму шляху цілі планети…
Чи вдасться йому перемогти?
Три ікси
Рік випуску: 2002
Рейтинг IMDb: 5,9
Ще одна сага, що вже встигла стати легендою.
Тут Він Дізель виступає у ролі сміливого спортсмена, від якого залежить майбутнє цілої Землі.
Тобі варто на це подивитися!
Сюжет
Спортсмен Ксандер Кейдж на прізвисько Три Ікси — яскравий бунтар, який обожнює екстрим.
Одного дня він отримує прохання від Агентства національної безпеки США впровадатись у терористичне угруповання, керівники якої задумали знищити весь світ.
Поставлений в жорсткі умови, озброєний до зубів надсучасною шпигунською технікою і зброєю новоспечений агент Кейдж направляється в Прагу для порятунку планети.
У топці
Рік випуску: 2000
Рейтинг IMDb: 7,0
Ця кримінальна драма з головою занурить тебе в таку особливу атмосферу нульових.
До того ж, ти зможеш переконатися, як сильно Він Дізелю пасує смокінг…
Сюжет
У мріях про швидкі грошах картковий шулер Сет Девіс відкриває у себе вдома невелике підпільне казино.
Справи йдуть начебто непогано, але в один прекрасний момент доля підкидає Сету і зовсім один шанс на мільйон: багатий клієнт пропонує йому місце в брокерській конторі з місячним окладом, що перевищує річний виторг казино.
Зрозуміло, герой погоджується.
І надто пізно розуміє, що за гроші, що ллються рікою, і розкішне життя рано чи пізно доведеться заплатити…
Лисий нянька
Рік випуску: 2005
Рейтинг IMDb: 5,6
І наостанок — наймиліше.
Комедійний бойовик, де Він Дізелю доведеться боротися не із терористами та шпигунами, а із звичайними дітьми…
Найкраще підійде для релаксивного вечора.
Сюжет
Шейн Вулф — загартований в боях морський піхотинець, який виконував найскладніші і найнебезпечніші завдання.
На цей раз йому доручена дуже важлива місія — охороняти п’ятьох діточок загиблого вченого, який працював на уряд.
І, як виявляється, це завдання не з легких…
Спецназівцю доведеться поєднувати дві несумісні роботи: боротьбу не тільки зі шпигунами, але й із п’ятьма “чудовими” дітлахами .
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.
Фото: IMDb