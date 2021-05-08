Візьми свою дозу адреналіну: ТОП-5 фільмів з Віном Дізелем

Він Дізель – підбірка найкращих фільмів із актором.

Іноді так хочеться забути про рутинні обов’язки і наважитись на щось екстримальне.

Проте не завжди це так просто реалізувати.

Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав найкращі бойовики з харизматичним Він Дізелем, які подарують тобі величезний заряд адреналіну.

Обирай найцікавіший і насолоджуйся.

Найкращі фільми з Віном Дізелем

Форсаж

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 6,8

Красиві машини, зворушливі почуття і надшвидкі автоперегони…

Сага “Форсаж” вже стала релігією для прихильників.

Гадаєш, ми перебільшуємо?

Тоді подивися одну або й усі 8 частин і переконайся самостійно!

Сюжет

У Лос-Анджелесі відбувається серія зухвалих пограбувань далекобійників.

Щоб розкрити цю справу ФБР відправляє туди свого агента — Брайана О’Коннера, який, прикинувшись стрітрейсером, втирається в довіру до Домініка Торетто — відомого вуличного гонщика.

У Брайана несподівано спалахують почуття до сестри Домініка — Мії.

І тепер він стоїть перед складним вибором: зрадити нового друга і свою любов або мало того, що перекреслити власну кар’єру, так ще й ступити на злочинну стежку.

Що ж вибере головний герой?

Хроніки Ріддіка

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 6,7

Якщо раптом тобі хочеться чогось у дусі фантастичного бойовика, зупини свій вибір тут.

Міжгалактичні пристрасті, надприродні здібності й красунчик Дізель у головній ролі — обіцяємо, тобі сподобається!

Сюжет

Головний герой — Ріддік, галактичний злочинець з незвичайними очима, що дозволяють йому бачити в темряві.

Не з власної волі він виявляється втягнутий у галактичну війну з таємничими і безжальними некромонгерами, що знищують на своєму шляху цілі планети…

Чи вдасться йому перемогти?

Три ікси

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 5,9

Ще одна сага, що вже встигла стати легендою.

Тут Він Дізель виступає у ролі сміливого спортсмена, від якого залежить майбутнє цілої Землі.

Тобі варто на це подивитися!

Сюжет

Спортсмен Ксандер Кейдж на прізвисько Три Ікси — яскравий бунтар, який обожнює екстрим.

Одного дня він отримує прохання від Агентства національної безпеки США впровадатись у терористичне угруповання, керівники якої задумали знищити весь світ.

Поставлений в жорсткі умови, озброєний до зубів надсучасною шпигунською технікою і зброєю новоспечений агент Кейдж направляється в Прагу для порятунку планети.

У топці

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 7,0

Ця кримінальна драма з головою занурить тебе в таку особливу атмосферу нульових.

До того ж, ти зможеш переконатися, як сильно Він Дізелю пасує смокінг…

Сюжет

У мріях про швидкі грошах картковий шулер Сет Девіс відкриває у себе вдома невелике підпільне казино.

Справи йдуть начебто непогано, але в один прекрасний момент доля підкидає Сету і зовсім один шанс на мільйон: багатий клієнт пропонує йому місце в брокерській конторі з місячним окладом, що перевищує річний виторг казино.

Зрозуміло, герой погоджується.

І надто пізно розуміє, що за гроші, що ллються рікою, і розкішне життя рано чи пізно доведеться заплатити…

Лисий нянька

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 5,6

І наостанок — наймиліше.

Комедійний бойовик, де Він Дізелю доведеться боротися не із терористами та шпигунами, а із звичайними дітьми…

Найкраще підійде для релаксивного вечора.

Сюжет

Шейн Вулф — загартований в боях морський піхотинець, який виконував найскладніші і найнебезпечніші завдання.

На цей раз йому доручена дуже важлива місія — охороняти п’ятьох діточок загиблого вченого, який працював на уряд.

І, як виявляється, це завдання не з легких…

Спецназівцю доведеться поєднувати дві несумісні роботи: боротьбу не тільки зі шпигунами, але й із п’ятьма “чудовими” дітлахами .

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.

Фото: IMDb

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