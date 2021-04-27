Це десятиліття — вирішальне! Саміт лідерів з питань клімату: що буде з Землею

Днями пройшов віртуальний Саміт лідерів з питань клімату, який організував президент США Джо Байден.

Він об’єднав 40 голів держав, щоб активізувати зусилля найбільших економік задля подолання кліматичної кризи.

Цей захід став ключовим перед Конференцією ООН з питань клімату (COP26), яка пройде цього листопада у Глазго, Велика Британія.

Ранок у Великому Місті розкаже, хто про що говорив на дводенному саміті, де і коли очікуються зміни, а також як кожен з нас може допомогти планеті.

Відкривав захід Джо Байден та віце-президентка США Камала Гарріс.

– Усі наші держави мають разом впроваджувати політику щодо публічних інвестицій, щоб перейти до чистих технологій. Для цього потрібні трильйони доларів. Зелена енергетика — наша мета. Ми представимо план щодо матеріальної підтримки цих зусиль. Гарних намірів недостатньо. Ми маємо вкладати фінанси і державні, й приватні, щоб створити сильну економіку та безпечний світ, — заявив президент Сполучених Штатів.

На віртуальній арені виступили президенти та уповноважені особи країн, відповідальних за 80% викидів вуглецю в атмосферу.

Вони засвідчили свою готовність продовжувати боротьбу зі зміною клімату та її катастрофічними наслідками, а також поділилися своїми досягненнями та планами на майбутнє в цій галузі.

Так прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його нація вже на половині шляху до завітного нульового показника викидів вуглецю.

– Ми — перша країна, яка ухвалила закон про нульові викиди вуглецю. У нас найбільші офшорні спроможності. Велика Британія припиняє використання органічних енергії та пального і прискорює цей процес, адже відчуває свої зобов’язання. Розвинені країни мають робити більше, аби скоротити всі викиди й до 2030 року досягти поставлених цілей.

Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади, вважає, що цілі постійно мають зростати.

– Канада обжене свою попередню мету скоротити викиди на 30%. У вересні минулого року ми модернізували наші плани. Цього тижня зробили додаткові фінансові асигнування. Тепер наша ціль — скоротити викиди на 40-45% до 2030 року.

Смілива політика приводить до видатних результатів. Наприклад, тепер ви вже не можете безкоштовно забруднювати довкілля в Канаді.

Наші загальні та економічні цілі йдуть пліч-о-пліч. Тому ми вкладаємо ресурси в громадський транспорт, покращення житла, забороняємо використання одноразового пластику.

Зараз ми інвестуємо 2 мільярди доларів, щоб висадити 2 мільярди дерев.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, переконана, що зараз настав вирішальний момент для людства, і ми маємо показати свою непохитність у боротьбі зі зміною клімату.

– Це десятиліття — вирішальне. Ми або досягнемо успіху, або програємо, тому вітаю президента Байдена з його ініціативою. Земля небезпечно близька до 1,5 градуса глобального потепління, але ще не пізно… Ми запустили європейський зелений курс і тепер 27 наших урядів вносять зміни. До 2030 року ми маємо зменшити викиди на 55%, а до 2050 досягти нульового забруднення. У червні ми оприлюднимо пропозиції, які мають змусити всіх виконувати ці зобов’язання. Ітиметься не тільки про промисловість, а й про транспорт і помешкання.

Thank you @POTUS @JoeBiden for convening the #LeadersClimateSummit Europe will be the 1st climate neutral continent. But it does not want to be the only one. Let's all commit to ambitious emission reductions by 2030, on the way to net-zero by 2050.

https://t.co/xi1gk6icfv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 22, 2021

Дуже приємно, що представники держав з усіх куточків планети розуміють свою відповідальність за те, що відбувається навколо.

Але обіцянки мають бути підтверджені реальними планами та фінансовими можливостями.

Крісталіна Георгієва, директорка МВФ, розповіла, де взяти гроші на реформи.

– Суміш правильного керування та інфраструктури може збільшити загальне ВВП більше ніж на 0,7% на рік. Зараз ціна на вуглець складає $2 за тонну, а має бути $17. Ціна для різних країн має бути диференційована. Це можна вводити через спеціальні податки, систему торгівлі вуглецем або надання певних привілей. Зелена податкова економіка дозволить трильйонам доларам з приватних ресурсів йти на спільні зусилля.

Thanks to @POTUS @ClimateEnvoy @SecYellen for today's #LeadersClimateSummit! I called for: •A robust carbon price, w/international price floor for largest emitters

•Credible data to guide green investment/unlock trillions of private finance

•Support for developing countries pic.twitter.com/mBlzuoOcsd — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 22, 2021

Проте зміни потребують не лише значних коштів та урядових реформ, а й усвідомлення кожною людиною особистої відповідальності за погіршення екологічної ситуації у світі.

Як кожен з нас допомагає планеті цього року

Ми:

проводимо більше часу вдома, на пробіжках та прогулянках, а отже, менше користуємося транспортом;

витрачаємо значно менше паперу завдяки віддаленій роботі та діджиталізації;

заощаджуємо гроші, а тому купуємо менше непотрібних дрібничок.

Що можна зробити ще?

Перестаньте купувати речі «швидкої» моди. Будьте завжди в тренді завдяки набору базових речей, які гармоніюють між собою.

Компостуйте харчові відходи та використовуйте їх як добриво.

Обирайте органічні та нетоксичні матеріали.

Зменшуйте використання одноразового пластику (ходіть до магазину завжди зі своїми пакетами чи шопером, купуйте воду на розлив у свої пляшки тощо).

Більше ходіть пішки й катайтеся на велосипеді. Це не тільки корисно для здоров’я, а й значно зменшує викиди СО2 в повітря.

Розумно споживайте.

Самостійно підвищуйте свою грамотність щодо екологічних питань. Зараз є купа ресурсів для цього!

Навчайте інших.

Наприклад, я та ще 310 амбасадорів ініціативи World Largest Lesson провели уроки для більш ніж 3 тисяч учнів київських шкіл 18-23 квітня.

World Largest Lesson — це глобальна ініціатива, яка має за мету підняття рівня обізнаності дітей щодо цілей сталого розвиту ООН.

Кожного року обирається одна ціль, важливість якої розповсюджують амбасадори уроку в школах різних міст.

Цьогоріч центральною стала 13 ціль про боротьбу зі змінами клімату.

Головною метою, яку ставили перед собою організатори, було надання сучасного підходу до навчання екології, щоб мотивувати дітей до вивчення цієї теми.

World Largest Lesson є однією з можливостей від організації AIESEC, яка розвиває молодь та залучає її до розкриття лідерського потенціалу.

Фото: Unsplash

Олена Яковлєва

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