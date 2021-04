Це десятиліття — вирішальне! Саміт лідерів з питань клімату: що буде з Землею

Днями пройшов віртуальний Саміт лідерів з питань клімату, який організував президент США Джо Байден.

Він об’єднав 40 голів держав, щоб активізувати зусилля найбільших економік задля подолання кліматичної кризи.

Цей захід став ключовим перед Конференцією ООН з питань клімату (COP26), яка пройде цього листопада у Глазго, Велика Британія.

Ранок у Великому Місті розкаже, хто про що говорив на дводенному саміті, де і коли очікуються зміни, а також як кожен з нас може допомогти планеті.

Відкривав захід Джо Байден та віце-президентка США Камала Гарріс.

На віртуальній арені виступили президенти та уповноважені особи країн, відповідальних за 80% викидів вуглецю в атмосферу.

Вони засвідчили свою готовність продовжувати боротьбу зі зміною клімату та її катастрофічними наслідками, а також поділилися своїми досягненнями та планами на майбутнє в цій галузі.

Так прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його нація вже на половині шляху до завітного нульового показника викидів вуглецю.

Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади, вважає, що цілі постійно мають зростати.

Смілива політика приводить до видатних результатів. Наприклад, тепер ви вже не можете безкоштовно забруднювати довкілля в Канаді.

Наші загальні та економічні цілі йдуть пліч-о-пліч. Тому ми вкладаємо ресурси в громадський транспорт, покращення житла, забороняємо використання одноразового пластику.

Зараз ми інвестуємо 2 мільярди доларів, щоб висадити 2 мільярди дерев.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, переконана, що зараз настав вирішальний момент для людства, і ми маємо показати свою непохитність у боротьбі зі зміною клімату.

Thank you @POTUS @JoeBiden for convening the #LeadersClimateSummit

Europe will be the 1st climate neutral continent. But it does not want to be the only one.

Let's all commit to ambitious emission reductions by 2030, on the way to net-zero by 2050.

https://t.co/xi1gk6icfv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 22, 2021