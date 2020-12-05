Куди здати стару, неробочу та нікому не потрібну техніку?

Куди викидати застарілу або неробочу техніку.

Ви знали, що відходи електронного та електричного обладнання небезпечні, і їх не можна просто так викидати на звалище?

Техномотлох містить купу токсичних та отруйних компонентів, на кшталт свинця, миш’яка, ртуті, кадмію, селену та брому.

Виходить, електронне сміття потрібно екологічно утилізувати, а не відвозити їх на звалища, де вони будуть роками отруювати наше довкілля.

Як з чистою совістю викинути старий телевізор чи електрочайник? Читайте у Ранку у Великому Місті.

Як це працюватиме?

Донедавна у столиці був єдиний екологічний спосіб позбавитись від техно-мотлоху. Це можна було зробити безкоштовно через компанію “Центр управління відходами”.

Від завтра і щосуботи таких місць побільшає: протягом місяця автомобілі ЦУВ будуть стояти на різних популярних локаціях Києва та у визначений час приймати техніку на утилізацію.

Вже 5 грудня мобільні пункти будуть знаходитись на таких локаціях:

м. Лук’янівська, паркінг біля McDonald’s, 09:00-11:00

м. Виставковий Центр, паркінг біля центрального входу до ВДНГ, 09:00-11:00

м. Тараса Шевченка, паркінг біля виходу з метро, 12:00-14:00

м. Позняки, паркінг ТЦ «Піраміда», 12:00-14:00

м. Дарниця, паркінг біля універмагу «Дитячий світ», 15:00-17:00

м. Героїв Дніпра, паркінг біля ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00

Куди подінуть техніку?

Спеціалісти розберуть її на компоненти: скло, пластикові деталі, металеві та інші елементи.

Відходи відсортують за фракціями та будуть накопичуватися для передачі підрядникам на подальшу переробку та виготовлення нових продуктів.

Небезпечні відходи підуть на знешкодження.

Повний перелік відходів, які приймаються Центром управління відходами, шукайте на сайті.

Нагадаємо, ми писали про те, що українські міста потопають у смітті та про те, чим це може нам загрожувати.

Фото: Unsplash

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