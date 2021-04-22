День Землі 2021 – що варто знати про нашу планету

День Землі щороку відзначають 22 квітня. Зміна клімату, пандемія COVID-19, економічні кризи та природні катаклізми показують, як міцно пов’язані благополуччя людини і довкілля.

У цей день чимало громадських організацій, зірок і просто небайдужих людей беруть участь у заходах задля вирішення проблеми зміни клімату, припинення забруднення пластиком та заохочення екологічного руху.

Зокрема, цьогоріч 22-23 квітня в США відбудеться віртуальний Міжнародний саміт з питань клімату, участь у якому візьмуть близкьо 40 світових лідерів. Подивитися пряму трансляцію можна на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Ранок у Великому Місті також турбується про майбутнє нашої планети. Тому ми хочемо розповісти вам кілька цікавих фактів про Землю. Про те, що її вбиває, як це зупинити, хто із знаменитостей активно займається захистом довкілля, а також, що може зробити для Землі кожен з нас.

З чого почався День Землі

У 1969 році на конференції ЮНЕСКО в Сан-Франциско активіст Джон Макконнелл запропонував ідею Дня Землі

Цей день вперше відзначали 21 березня 1970 року – перший день весни у північній півкулі.

А американський сенатор Гейлорд Нельсон заснував День Землі 22 квітня 1970 року, після того, як став свідком руйнівного розливу нафти в 1969 році в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Вже у 1990 році ця концепція здобула міжнародне визнання, і спеціальні заходи були організовані в 141 країні світу.

Які фактори знищують нашу Землю

Крім того, що людство споживає занадто багато ресурсів і планета не встигає їх відновлювати, так ще й прискорює процес знищення планети своїми діяннями.

Є кілька самих згубних позицій, які “вбивають” Землю.

пластикове сміття

викиди заводів

електронні відходи

танення льодовиків Антарктиди

розливи нафти

вихлопи автомобілів

Вчені відзначають, що найбільше забруднюють Світовий океан пластиком Китай, Індонезія і Філіппіни.

Як рятують Землю відомі люди

Чимало зірок переймаються проблемами зміни клімату.

Зокрема, Джонні Депп мешкає в “зеленому” екологічному будинку, де вся енергія в якому йде від сонячних батарей, а світло забезпечують енергозберігальні

лампочки.

Крім того, він бере участь в акціях, присвячених глобальним проблемам сьогодення.

Акторка Камерон Діаз створила організацію “60 секунд на порятунок планети”. Її команда інформує про екологічні проблеми, що виникають на Землі.

Бред Пітт дає по $5 млн щороку на екологічно чисті будинки і ще $3 млн – на захист лісів.

Леонардо Ді Капріо, якого всі знають, як легендарного актора, в 2014 році став ще й послом миру ООН з питань клімату.

Лео проводить масштабні кампанії, які доносять інформацію про проблеми навколишнього середовища і про те, як світова спільнота бореться з ними.

Що ми можемо зробити

ООН опублікувала Керівництво для ледачих з порятунку світу.

Економте електроенергію, підключаючи прилади до подовжувача і повністю відключаючи їх, коли вони не використовуються.

Забудьте про паперові банківські виписки і оплатіть свої рахунки онлайн.

Купуйте мінімально упаковані товари.

Купуйте килим – він зберігає тепло у вашому домі і низький рівень термостата.

Приймайте душ швидко і не балуйте себе часто ванною, щоб не використовувати більше води, ніж потрібно.

Сортуйте сміття і здавайте відходи на утилізацію.

Нехай ваше волосся і одяг висохнуть природним шляхом, а не за допомогою машин.

Їжте менше м’яса, птиці та риби. Чимало ресурсів використовується для забезпечення м’яса, ніж рослин.

Плануйте харчування – використовуйте списки покупок і уникайте імпульсивних покупок. Не піддавайтеся маркетинговим прийомам, які змушують вас купувати більше їжі, ніж потрібно, особливо для швидкопсувних продуктів.

Використовуйте більше велосипед, прогулянки або громадський транспорт, ніж власне авто.

Використовуйте багаторазову пляшку з водою і кавову чашку.

Доля Землі в наших руках, давайте думати про планету і берегти її.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як французи виробляють енергію зі сміття.

Фото: Pixabay

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