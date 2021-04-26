Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня

Як спекти смачну паску? Ранок у Великому Місті підготував найкращі покрокові рецепти, які точно сподобаються тобі і твоїм рідним.
Тож обирай, який рецепт тобі до вподоби – створи свій маленький кулінарний шедевр до Великодня.
Рецепти пасок до Великодня
Шоколадна паска
Інгредієнти
Для тіста:
- Борошно – 500 гр
- Тепле молоко – 200 мл
- Цукор – 120 гр
- Шоколад – 1 плитка
- Какао – 60 гр
- Дріжджі сухі – 7 гр
- Масло – 50 гр
- Олія – 30 гр
- Яйця – 1 шт
- Жовток – 1 шт
- Сіль – щіпка
- Апельсинова цедра – 2 ч.л.
Для глазурі:
- Шоколад – 50 гр
- Масло – 25 гр
- Присипка
Приготування:
- Приготуй опару. Для цього в тепле молоко висип дріжджі та 2 ложки борошна. Перемішай і залиш на півгодини в теплому місці.
- Візьми 1 яйце і 1 жовток, додай цукор, сіль та ретельно збий міксером. Додай олію і вершкове масло.
- Окремо змішай какао з борошном.
- В опару потроху додай яєчно-масляну суміш і просіяне борошно. Замішай тісто.
- Ємність змасти олією, поклади туди тісто і постав у тепло на годину.
- Поріж шоколад на шматочки, натри цедру і все це додай у тісто. Обімни і постав у тепло ще на 45 хвилин.
- Розподіли по формах і випікай півгодини при температурі 180°С без конвекції.
- Приготуй глазур. Для цього розтопи шоколад разом із маслом у мікрохвильовці і ретельно перемішай.
- Прикрась паски глазур’ю та присипкою.
Класична паска
Інгредієнти:
- Борошно – 800-900 грамів
- Масло вершкове – 380 грамів
- Ізюм – 300 грамів
- Молоко – 3 склянки.
- Яйця – 6 штук (5 у тісто і 1 для змазування пасок)
- Цукор – 2 склянки
- Живі дріжджі – 50 грамів (або 25 грамів сухих)
- Сіль – 1 чайна ложка
- Ванільний цукор – 1 столова ложка
Приготування:
- Розігрій молоко до 35 градусів, розчини в ньому дріжджі та ложку цукру. Додай половину борошна і ретельно розмішай. Залиш опару на 1 годину в теплому місці.
- Розтопи масло. Помий яйця та відокрем жовтки від білків. Білки взбий міксером, жовтки окремо перетри з цукром. Додай все це в опару, яка вже встигла піднятись.
- Додай решту борошна і заміси еластичне тісто. Накрий плівкою та залиш на 3 години в теплому місці.
- Залий ізюм гарячою водою на 15 хвилин, потім обсуши рушником та обваляй у борошні.
- Обімни тісто, додай ізюм і постав підходити ще на годину.
- Розклади тісто по формах, ще раз постав на тепле місце на 30 хвилин, після цього – змаж яєчним жовтком.
- Випікай 40-60 хвилин при температурі 180°С без конвекції.
- Прикрась, як тобі подобається.
Сирна паска
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний – 250 грамів
- Сметана жирна – 80 грамів
- Родзинки – 100 грамів
- Цукрова пудра – 70 грамів
- Вершкове масло – 50 грамів
- Цедра лимона – 20 грамів
- Ванільний цукор – 1 пакетик.
Приготування:
- Перебий у блендері кисломолочний сир разом із м’яким маслом, сметаною, пудрою та ваніліном.
- Додай ізюм і цедру, ретельно перемішай.
- Застели форму марлею в 3 шари, виклади туди сиркову масу та добре утрамбуй.
- Прикрий марлею, зверху постав щось важеньке та відправ у холодильник на 12 годин.
- Зніми марлю, прикрась і подавай.
Рецепт смачної паски – відео
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити якісну паску.
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