Безладне кохання чи модель стосунків майбутнього: хто такі поліамори?

Хто такі поліамори та чим особливі їхні стосунки.

Тема поліаморів стає все більш популярною у суспільстві.

Про це говорять, дискутують, пишуть у ЗМІ.

Хтось вважає поліаморію розвагою для молодих.

Деякі уявляють цю модель стосунків як хаотичні зв’язки.

Але чи справді це так?

Ранок у Великому Місті розібрався у концепції поліаморії та дізнався, чи нормально кохати кількох людей одночасно.

Поліаморія: що це?

Поліаморія – це система поглядів, яка допускає зв’язки з кількома партнерами.

Це формат, який передбачає, що, маючи тривалі стосунки з однією людиною, можна будувати взаємини з іншою.

Головна умова поліаморії – усі партнери мають знати одне про одного.

Така модель стосунків умовно ділиться на три варіанти.

Одні взаємини переважають над іншими. Є постійна пара, до якої можуть включатися додаткові тимчасові партнери.

Рівнозначність. Усі партнери є рівноцінними, їхня вага у стосунках однакова.

Полісім’я. Усі учасники стосунків мешкають разом та дбають про благополуччя одне одного.

Поліаморію часто плутають зі свінгерством – короткочасним обміном партнерами для сексу.

Однак це неправильно.

Поліаморія передбачає не лише романтичні, а дружні стосунки.

Іноді такі взаємини обмежуються лише платонічним коханням.

Самі поліамори стверджують, що поліаморія – це не про секс, а про процесинг.

Процесинг – це процес обговорення домовленостей, окреслення меж і їхнє узгодження.

Люди можуть відкрито розповісти, що їх не влаштовує, але без взаємних звинувачень.

Основний принцип поліаморії – це комфорт і згода всіх учасників на такий вид взаємин.

Дві сторони медалі

За інформацією журналу Psychology Today, щонайменше кожен п’ятий американець мав добровільні немоногамні стосунки в певний момент свого життя.

Приблизно кожен 20-й перебуває у таких взаєминах зараз.

Дослідження показують, що партнери вважають свої зв’язки такими ж повноцінними, як і стосунки одружених людей.

За словами самих поліаморів, можливість кохати кількох водночас дає їм шанс переживати абсолютно інакший досвід та розкривати невідомі грані своєї особистості, реалізовувати потребу у свободі.

Проте виникають і серйозні проблеми.

Такий вид стосунків вимагає відкритості, згоди, довіри, комунікативних навичок, чітких меж та взаємної поваги.

Можуть виникнути ревнощі, особливо коли до взаємин приєднується новий партнер.

Поліаморія потребує максимальної довіри до людини, а ще – часу.

Потрібно підлаштовуватися під партнерів, враховувати комфорт усіх.

Багато ресурсів забирає обговорення, без якого поліаморія неможлива.

Постійні рефлексії, необхідність чіткого планування свого часу часто є причиною, чому люди виходять із таких стосунків.

Іноді приводом для завершення поліаморних зв’язків є народження дитини.

Соціальне нейприйняття

Поліамори стикаються із суспільним осудом.

Зв’язки із кількома партнерами вважаються розпустою.

Моногамія оточена ореолом святості, а будь-яке відхилення від норми супроводжується гострою критикою.

Поліаморні сім’ї практично не визнаються юридично.

Вони не мають жодної правової підтримки і не можуть офіційно оформити свої стосунки.

У 2020 році місто Сомервілль у штаті Массачусетс першим визнало поліаморні стосунки. Воно змінило визначення стосунків як “утворених між двома людьми” на “утворених між особами”. Поліаморним взаєминам надали ті ж права, що і шлюбам.

Узаконенню можливості кохати кількох перешкоджають і сумніви самих поліаморів.

Частина із них справді вважає поліаморію частиною своєї особистості, а для декого це етична альтернатива невірності.

Поліаморія – це нормально?

Хтось обирає поліаморію для того, щоб не зраджувати партнерові.

Тобто замість таємних інтрижок на стороні є система стосунків, де учасники стосунків знають про партнерів одне про одного.

До того не можна стверджувати, що більшість людей моногамні.

Подружні зради і велика кількість розлучень є цьому підтвердженням.

Моногамії майже не існує у тваринному світі.

То чи можна вважати поліаморію відхиленням від норми?

Психологи спростовують це тверждення. Адже збірного образу поліамора не існує.

Це люди з різними захопленнями, освітою і статусом, їх об’єднує лише потреба у свободі в стосунках.

Сприймати поліаморію чи ні – це вже особистий вибір.

Але варто пам’ятати, що кохання не можна стереотипізувати чи намагатися «підігнати» у певні рамки.

Те, що підходить одному, не обов’язково подобатиметься іншому.

Краса любові – у її різноманітті.

Нагадаємо, раніше ми писали про сексуальні домагання.

Фото: Unsplash

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