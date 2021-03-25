Безпечний шопінг в інтернеті: 5 порад, які захистять вас від шахраїв

Як захиститися від аферистів під час онлайн-шопінгу: корисні поради.

Купити потрібні запчастини для автівки, меблі додому, або навпаки – продати вже не потрібний костюм з випускного. Усе це вже робиться через інтернет. Швидко. Легко.

Так само легко можна потрапити в інтернеті на гачок. Адже там, де гроші, там і шахраї. Жити «в онлайні» означає вміти там виживати.

На жаль, навіть на відомих та перевірених платформах онлайн-оголошень зустрічаються злочинці, які розраховують на вашу неуважність, довірливість та незнання.

Кажуть, це повинен бути «молодий» аккаунт, який тільки зареєстрували після чергової афери. Або казкова пропозиція з дуже приємним цінником, на який «ведуться». Але ж, як то кажуть, скупий платить двічі.

Платити двічі не хоче ніхто, тому слід розібратися як відрізнити шахрая від добросовісного продавця.

5 правил безпечного онлайн-шопінгу

Якщо зайшли на перевірений майданчик чи сайт оголошень і вам сподобався товар – спілкуйтеся із продавцем в офіційному чаті платформи. Не переходьте у сторонні месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp). У месенджерах набагато легше маніпулювати неуважністю жертви. Є можливість стерти вашу переписку і безслідно зникнути. На перевірених сайтах зберігається історія повідомлень, тобто цифровий слід злочинця. Знаючи ці дані, можна вжити відповідні заходи безпеки.

Якщо вам надіслали неочікуване стороннє посилання – є вірогідність, що вас намагаються надурити і відвести на шахрайський сайт. Не переходьте на нього. Пам’ятайте, що увесь процес безпечної покупки проходить на платформі онлайн-оголошень. А сторонні посилання, надіслані незнайомцем – можуть бути небезпечними. Якщо вас просять назвати код з SMS-повідомлення від банку чи сервісу, нібито, без цих даних неможливо оформити чи оплатити товар, знайте — перед вами шахрай. Якщо в месенджері вам відправляють скріншот оплати чи правил роботи сервісу, який ніби підтверджує слова вашого співрозмовника – це не докази. Якщо хочете переконатися у правилах робити платформи, замовлень або доставки – звертайтеся в офіційну службу підтримки. Шахраї часто перепитують, чи справжня ваша банківська карта та про залишок на ній. Пам’ятайте, якщо ви продавець, як правило, ви надаєте платформі лише номер картки для приймання коштів. Відповідно, для приймання коштів не потрібні додаткові дані типу строку придатності картки або CVV – 3 цифри зі зворотної сторони. Ви нікому не маєте казати про ваш стан рахунку.

Утім, якщо ви купуєте через інтернет, аби списалися кошти із вашої картки, потрібно надати ці дані. Але важливо: аби було усе безпечно, у жодному разі не переходьте на сторонні ресурси за посиланнями, залишаючись на надійній платформі, наприклад, OLX.

Прокачуйте свою кіберграмотність, усвідомлюйте основні правила покупок і продажів в Інтернеті. Безпечні онлайн покупки – це цілком реально, зручно і на часі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купувати одяг в інтернеті.

Фото: Pexels

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