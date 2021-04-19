Озонотерапія і схуднення на 30 кілограмів. Секрети краси Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі – як доглядає за собою голлівудська красуня.

33-річну голлівудську зірку Блейк Лайвлі називають еталоном краси та ідеального смаку.

Вона встигла не лише знятися в низці культових фільмів та серіалів та підписати рекламні контракти з культовими брендами, зокрема Chanel і Gucci.

Але й підкорити серце одного з найкрасивіших чоловіків світу – Райана Рейнольдса. Пара у шлюбі майже 10 років і виховує трьох дітей.

У чому ж секрети краси та привабливості акторки? Як вона доглядає за своїм обличчям, волоссям і тілом? Зараз усе розповімо.

Секрети краси Блейк Лайвлі

Не заганяти себе в рамки

Блеку вважає, що найкраща б’юті-порада – бути собою і не намагатися загнати себе в чужі рамки, в кимось вигаданий формат.

Потрібно зберігати або розвивати вірність собі, навчитися чути себе. Якщо в чомусь ви відчуваєте себе невпевнено, то ви не будете виглядати в цьому добре. Ви будете чарівною тільки в тому, що подобається в першу чергу вам самій, – говорить зірка.

Обов’язковий сніданок

Ранок Блейк Лайвлі починається зі склянки води.

Після цього вона має доволі ситний сніданок –яйця, злегка підсмажені на кокосовому молоці, свіжі овочі та трав’яний чай.

Зірка вважає, що така їжа додає сил і регулює рівень цукру в крові.

Тільки свіжі продукти

Акторка намагається їсти лише натуральні та свіжі продукти – не заморожені і не консервовані.

Овочі та фрукти їсть лише фермерські, рибу та м’ясо – тільки охолоджені, а молоко – виключно парне.

Регулярні заняття спортом

У звичайному ритмі зірка має кілька фітнес-тренувань на тиждень, а ще – захоплюється йогою та любить ходити пішки.

А от коли їй потрібно схуднути – доводиться вдаватися до регулярних тренувань майже щодня.

Коли після другою вагітності зірка набрала майже 30 кілограмів, їй довелося 6 днів на тиждень займатися з тренером по 30-70 хвилин.

Вона робила комплекс вправ на всі групи м’язів – випади, скручування, присідання, планку та багато іншого.

Завдяки правильному харчуванню й регулярним тренуванням, Лайвлі швидко повернулася в допологову форму.

«Іноді 10 вільних хвилин в день – це все, що у нас є. Але їх теж можна провести з користю. Привести тіло в рух – це вже результат», – говорить Блейк.

Правильно мити волосся

Мити волосся Блейк Лайвлі радить через день Причому, шампунь наносити не на всю довжину локонів, а лише на корені. Це дозволяє змити весь бруд, але при цьому не пересушити влазливі кінчики.

Зірка каже – найкращим секретом краси волосся з нею поділилася мама:

Перед тим, як піти в душ, я наношу на кінчики кокосову олію, і тільки потім мою голову. Вона не так-то просто змивається і захищає волосся, – розповіла Блейк.

Догляд за обличчям

Акторка вважає, що догляд за шкірою не повинен бути надмірним.

Її головні правила – це ретельний демакіяж перед сном і сонцезахисний крем із SPF-50, який вона наносить у будь-яку погоду.

Озон-кисневі ін’єкції

А от улюблена салонна процедура Блейк Лайвлі – озон-кисневі ін’єкції.

Сутність методу – у введенні озону в кров за допомогою внутрішньовенних ін’єкцій. У результаті усувається кисневе голодування, покращується стан внутрішніх органів, волосся та шкіри.

Я фанатка цієї процедури. Я часто приходжу в інститут краси, щоб мені зробили такі ін’єкції. Вони дуже ефективні, і не доводиться довго чекати результату. Волосся стає здоровим і пишним, шкіра менше блищить, але світиться, будь-які мімічні зморшки відразу зникають, – ділиться Лайвлі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кім Кардашян.

Фото: Depositphotos

Аліна Литвиненко

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