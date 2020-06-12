Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян

Секрети краси Кім Кардашян: як правильно доглядати за собою. Ранок у Великому Місті підготував для тебе багато цікавого.
Дівчата люблять слідкувати за зірками, а зірки, зазвичай, тільки раді ділитися з іншими своїм досвідом.
Тому, якщо ти слідкуєш за Кім Кардашян, тобі варто дізнатися секрети краси реаліті-зірки.
Секрети краси Кім Кардашян
Правильне харчування
Кім постійно слідкує за своєю вагою і тим, що їсть.
І не дивно, що зірка так робить. Адже набрати зайву вагу від фаст-фудів дуже просто, а відмовитись від них іноді вкрай важко.
До того ж від того, наскільки правильно ти харчуєшся, залежить в якому стані буде твоя шкіра.
На сніданок Кім надає перевагу кашам, на обід салатам, а ввечері смакує куркою.
Косметичні експерименти
Кім не користується одними і тими ж засобами по догляду за собою на постійній основі.
Їй більше до вподоби комбінувати і пробувати щось нове.
Щоденний догляд за обличчям
Кім дотримується правила постійно очищувати, тонізувати та зволожувати шкіру. 2-3 рази на місяць зірка робить скраб для обличчя.
І, звісно ж, користується послугами косметолога. Це все дозволяє її шкірі лишатися в хорошому стані.
Захист від сонця
Кім Кардашян –любителька позасмагати.Також по темі: Секрети краси Дженніфер Лопес: як ідеально виглядати в 50 років Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі Секрети краси Марго Роббі: 5 б'юті-правил зірки
Але вона обов’язково користується сонцезахисним кремом.
Усі ми знаємо, наскільки корисне сонячне проміння, а з іншого боку – як сильно воно старить шкіру.
Саме тому шкіра повинна бути постійно зволоженою та захищеною від шкідливих UV-променів.
Турбота про красу волосся
У Кім є власний перукар. Він рекомендує їй мити голову не частіше, ніж раз у два дні.
Це потрібно для того, щоб волосся не ставало ламким і не пересушувалось.
Депіляція
Кім Кардашян робить депіляцію на все тіло
Зірка любить швидко позбуватися непотрібного волосся на різних ділянкам тіла.
Тому часто користується послугами воскової депіляції в салоні.
Ну що ж, тепер ти знаєш секрети краси світської левиці Кім Кардашян. Користуйся її порадами і читай інші наші матеріали.
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