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ICTV / Ранок / Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян / 12.06.2020 10:54
12.06.2020 10:54
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Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян


Секрети краси Кім Кардашян: як правильно доглядати за собою. Ранок у Великому Місті підготував для тебе багато цікавого.

Дівчата люблять слідкувати за зірками, а зірки, зазвичай, тільки раді ділитися з іншими своїм досвідом.

Тому, якщо ти слідкуєш за Кім Кардашян, тобі варто дізнатися секрети краси реаліті-зірки.

Секрети краси Кім Кардашян

Правильне харчування


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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)


Кім постійно слідкує за своєю вагою і тим, що їсть.

І не дивно, що зірка так робить. Адже набрати зайву вагу від фаст-фудів дуже просто, а відмовитись від них іноді вкрай важко.

До того ж від того, наскільки правильно ти харчуєшся, залежить в якому стані буде твоя шкіра.

На сніданок Кім надає перевагу кашам, на обід салатам, а ввечері смакує куркою.

Косметичні експерименти


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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кім не користується одними і тими ж засобами по догляду за собою на постійній основі.

Їй більше до вподоби комбінувати і пробувати щось нове.

Щоденний догляд за обличчям


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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кім дотримується правила постійно очищувати, тонізувати та зволожувати шкіру. 2-3 рази на місяць зірка робить скраб для обличчя.

І, звісно ж, користується послугами косметолога. Це все дозволяє її шкірі лишатися в хорошому стані.

Захист від сонця

Кім Кардашян –любителька позасмагати.

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Але вона обов’язково користується сонцезахисним кремом.

Усі ми знаємо, наскільки корисне сонячне проміння, а з іншого боку – як сильно воно старить шкіру.

Саме тому шкіра повинна бути постійно зволоженою та захищеною від шкідливих UV-променів.

Турбота про красу волосся


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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)


У Кім є власний перукар. Він рекомендує їй мити голову не частіше, ніж раз у два дні.

Це потрібно для того, щоб волосся не ставало ламким і не пересушувалось.

Депіляція

Кім Кардашян робить депіляцію на все тіло

Зірка любить швидко позбуватися непотрібного волосся на різних ділянкам тіла.

Тому часто користується послугами воскової депіляції в салоні.

Ну що ж, тепер ти знаєш секрети краси світської левиці Кім Кардашян. Користуйся її порадами і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кайлі Дженнер – наймолодшої із сестер Кардашян. 

Алла Гичка

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Теги: Алла Гичка, Кім Кардашьян, секрети краси
12.06.2020 10:54



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