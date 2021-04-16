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ICTV Ранок 16.04.2021 11:50
16.04.2021 11:50
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Через пандемію з України втікають лікарі – чому?


Чому медики втікають з України. 

Із початку 2020 року понад 66 тисяч лікарів та медичних працівників виїхали з України.

Про це йдеться у щорічному звіті Центру Разумкова.

До польської агенції з працевлаштування подали заявки близько 5 тисяч українських медиків.

У МОЗ України заявили про 6 тисяч лікарів і майже 23 тисячі середнього медичного персоналу, які звільнились 2020-го.

То невже у розпал пандемії українців не буде кому лікувати?!

І чому медики тікають з України?

Чому так сталося?

За словами лікаря-анестезіолога із Дніпра Дениса Суркова, винити в усьому коронавірус не варто.

Пандемія лише оголила вже наявні проблеми.

Звільнень медпрацівників вистачало і у допандемічні часи.

Просто раніше брак спеціалістів відчувався не так гостро.

До того ж, нині українські медики дійсно отримують більше пропозицій з-за кордону.

Адже іншим країнам, як і Україні, не вистачає працівників медичної сфери.

Чому лікарі обирають роботу за кордоном?

На відміну від України, інші європейські держави у разі нестачі кадрів, можуть запропонувати гідні умови праці та переманити іноземних фахівців.

Та ж Польща для залучення медиків із-за кордону ухвалила так званий “ковідний пакет”.

Зокрема, скасували обов’язкове підтвердження дипломів лікарів з України та Білорусі.

Документ передбачає і збільшення зарплат лікарям, які працюють з “ковідними” пацієнтами.

Також по темі: Англійська для лікарів: українські медики можуть безкоштовно вивчити мову Пандемія триватиме ще 7 років? Останні новини про COVID-19 Коли скінчиться пандемія коронавірусу: невтішний прогноз

Разом із надбавками їхня заробітна плата становить близько 12-15 тисяч злотих на місяць.

Це майже сто тисяч гривень. Українським лікарям такі зарплати наразі не світять.

Як Україна збирається вирішувати цю проблему?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ізраїлю вдалося перемогти коронавірус.

Фото: Pexels

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Теги: коронавірус, лікарі, пандемія
16.04.2021 11:50



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