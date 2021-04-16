Через пандемію з України втікають лікарі – чому?

Чому медики втікають з України.
Із початку 2020 року понад 66 тисяч лікарів та медичних працівників виїхали з України.
Про це йдеться у щорічному звіті Центру Разумкова.
До польської агенції з працевлаштування подали заявки близько 5 тисяч українських медиків.
У МОЗ України заявили про 6 тисяч лікарів і майже 23 тисячі середнього медичного персоналу, які звільнились 2020-го.
То невже у розпал пандемії українців не буде кому лікувати?!
І чому медики тікають з України?
Чому так сталося?
За словами лікаря-анестезіолога із Дніпра Дениса Суркова, винити в усьому коронавірус не варто.
Пандемія лише оголила вже наявні проблеми.
Звільнень медпрацівників вистачало і у допандемічні часи.
Просто раніше брак спеціалістів відчувався не так гостро.
До того ж, нині українські медики дійсно отримують більше пропозицій з-за кордону.
Адже іншим країнам, як і Україні, не вистачає працівників медичної сфери.
Чому лікарі обирають роботу за кордоном?
На відміну від України, інші європейські держави у разі нестачі кадрів, можуть запропонувати гідні умови праці та переманити іноземних фахівців.
Та ж Польща для залучення медиків із-за кордону ухвалила так званий “ковідний пакет”.
Зокрема, скасували обов’язкове підтвердження дипломів лікарів з України та Білорусі.
Документ передбачає і збільшення зарплат лікарям, які працюють з “ковідними” пацієнтами.Також по темі: Англійська для лікарів: українські медики можуть безкоштовно вивчити мову Пандемія триватиме ще 7 років? Останні новини про COVID-19 Коли скінчиться пандемія коронавірусу: невтішний прогноз
Разом із надбавками їхня заробітна плата становить близько 12-15 тисяч злотих на місяць.
Це майже сто тисяч гривень. Українським лікарям такі зарплати наразі не світять.
Як Україна збирається вирішувати цю проблему?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ізраїлю вдалося перемогти коронавірус.
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