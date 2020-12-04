Англійська для лікарів: українські медики можуть безкоштовно вивчити мову

Українські лікарі отримали можливість безкоштовно вчити англійську мову. Унікальний проект впроваджують стипендіати програми Завтра.UA.

Навіщо лікарям англійська, сьогодні вже навряд чи хто запитає. Це дає медикам читати останні дослідження, зокрема, про лікування коронавірусу – мовою оригіналу.

Багато лікарів досі не знають про найновіші відкриття, тому що вони робляться англійською мовою. Далеко не всі володіють нею, тому отримують інформацію постфактум – через кілька тижнів або місяць. І це не дуже добре для нашої медицини, – говорить автор проекту, стипендіат Завтра.UA Дмитро Корнієнко.

Він інтерн і працює на кафедрі в Київському медичному університеті ім. Богомольця, тож розуміє масштаби проблеми.

Під час локдауну небайдужі за тиждень зібрали команду і оголосили, що будуть безкоштовно навчати медиків англійській мови.

Перший набір був 50 чоловік, другий – 20. Ми розробили методологію, презентації. Загалом провели близько 120 занять, після кожного брали фідбек. Середня оцінка була 9,8. Це був дуже крутий досвід, – розповідає Дмитро.

Для студентів, які також хочуть реалізувати власний проект, але не мають на це коштів, триває прийом заявок на 15-й конкурс на отримання стипендій від програми «Завтра.UA». Документи можна подати до 18 грудня.

Підтримка талановитої молоді від загальнонаціональної програми Victor Pinchuk Foundation покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни.

Більше дивіться в сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати курси англійської мови.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.