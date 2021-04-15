Природність і ніжність: модні кольори волосся навесні 2021

Весна, як ніяка інша пора року, надихає на б’юті-експеременти.
І якщо ти відносиш себе саме до таких любительок змінюватися та ризикувати, то мусиш прочитати цей матеріал.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе найбільш трендові кольори волосся на 2021 рік.Також по темі: Модні шапки на весну: трендові головні убори 2021 Кольори сонця, неба та квітів: які відтінки у тренді навесні 2021 Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року
Підбирай свій ідеальний відтінок, експерементуй і зачаровуй цієї весни.
Модні кольори волосся навесні 2021
Натуральний коричневий
Взагалі стилісти у 2021 році радять орієнтуватися на більш природні варіанти фарбування.
Тож ми мали почати наш перелік саме з натурального коричневого.
Цей ніжний відтінок у жодному разі не виглядатиме нудно.
А під сонячним промінями виблискуватиме, немов золотистий хайлайтер на обличчі.
Глянцевий чорний
Не поспішай звинувачувати нас у банальності.
Чорний тон ніколи не вийде з моди.
До того ж, із таким відтінком волосся кожен твій модний образ буде заслуговувати на подіум або й обкладинку в глянцевому журналі.
Просто, витримано і ну дуже фешн.
Медовий блонд
Це абсолютна протилежність платиновому блонду, який був на піку своєї популярності останні кілька сезонів.
Зараз стилісти пропонують додати на пасма трохи золота.
Не хвилюйся, позолочені пасма у жодному не разі не занурять тебе в осінь, навпаки — подарують більше сонця та тепла.
Мідний імбир
А якщо ти раптом затужила за осінню, тоді поспіши спробувати собі такий відтінок.
Це доволі стриманий варіант рудого, який уміщає в собі вкраплення мідного і каштанового відтінків.
За цей тренд варто подякувати вже легендарному серіалу “Хід королеви”, головна героїня якого вразила усіх своїм відмінним стилем.
Яскраві відтінки
Якщо твоя душа прагне чогось яскравішого й радикальнішого, то не хвилюйся — є кілька варіантів і для тебе.
Насичена лаванда, червоний неон і рубіновий відтінок вважаються прекрасною альтернативою для любителів ризикувати.
Найбільш модним варіантом є фарбування передніх пасм, як ось тут:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні стрижки на весну 2021 році.
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