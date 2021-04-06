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ICTV Ранок 06.04.2021 13:20
06.04.2021 13:20
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Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року


Модні куртки на весну 2021 року – актуальні моделі з фото.

Вже зовсім скоро прийде довгоочікувана весна.

А це означає, що можна ховати обридлий пуховик і насолоджуватися проблисками березневого сонця.

До такої радості треба належно підготуватися, оновивши свій гардероб.

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Ранок у Великому Місті залюбки тобі в цьому допоможе!

Ми підготували добірку модних курток на весну 2021 року.

Модні весняні куртки 2021

Вітровки

Щороку вітровки входять в осінні та весняні колекції.

Звісно ж — там їм і місце.

Ці куртки не сильно зігірють, проте точно захистять від пронизливого вітру.

А ще — стануть модним доповненям твого образу.

Куртки-дублянки

Не кожну вітровку можна поєднати з офіційним стилем. А от цей гість нашого списку просто створений для нього.

Весняні дубляночки доповнять кожнісінький образ своєю стриманістю та елегантністю.

І прохолода березня буде не страшна!

Бомбери

Ці куртки перебрались у жіночий гардероб просто з авіаційних сил США.

Вони не лише мега комфортні, а й дуже стильні.

Весною 2021 року тренд на бомбери набув нових обертів.

Можливо, через те, що дизайнери доповнили їх об’ємними рукавами, а подекуди й утеплили.

Шкіряні куртки

Куртки зі шкіри, подібно до вітровок, не пропускають жодного весняного чи осіннього сезону.

І от, у 2021 вони теж — must have.

Це стосується не лише звичних усім чорних косух.

Дизайнери щораз, то більше експерементують зі шкірою.

От, для прикладу, жіночний бежевий варіант шкіряного образу.

Пухнасті куртки-тедді

Якщо ти не любиш жертувати власним теплом заради моди, то маємо тебе потішити — теплі пухнасті куртки цієї весни теж у тренді.

Вони можуть бути найрізноманітніші — від вишуканих міні-шубок для світських виходів до милих “чебурашок”, що доповнять твій повсякденний образ.

Виглядає це все вишукано й красиво, ось поглянь:

Джинсовки

Завершимо цю добірку вічною класикою — джинсовками.

Здається, ці комфортні та стильні куртки ніколи не втратять своєї акутальності.

Що нового б не вигадували дизайнери, джинс все одно не послаблює своїх позицій у рівні всегальної любові.

Обирай модель, яка тобі більше до душі, й готуйся до весни. Так вона точно буде стильною!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні кольори 2021 року.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: весна, мода, модні тренди, модні тренди весни
06.04.2021 13:20



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