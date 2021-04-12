Від монстра до імператриці. Найкращі фільми з Шарліз Терон

Топ фільмів із Шарліз Терон – добірка Ранку у Великому Місті.

Фотомодель, продюсерка, колишня балерина – все це багатогранна Шарліз Терон.

Та найбільше цій талановитій леді пасує бути актрисою.

У скарбниці зірки – десятки ролей, премія «Оскар» та «Золотий глобус».

Ми склали для вам топ фільмів зі знаменитістю.

Найкращі фільми з Шарліз Терон

Адвокат диявола (1997)

Стрічка, яка стала ключовою в кар’єрі актриси.

Зйомки у фільмі принесли молодій зірці популярність та багато пропозицій роботи.

Окрасою містичної драми стало акторське тріо Шарліз Терон, Аль Пачіно та Кіану Рівза.

«Адвокат диявола» – екранізація одноіменного роману Ендрю Найдермана.

Сюжет: молодий адвокат Кевін разом із дружиною прибуває до Нью-Йорка на запрошення найбільшого юридичного концерну.

У чоловіка вже є хороша репутація.

Він ще не програв жодної справи, яких би покидьків і негідників не захищав.

У житті Кевіна нічого не віщувало біди, поки не помер його друг, а згодом дружина.

Тоді він вирішив звернутися до глави концерну, у якому він працює, але там на нього чекав Сатана…

Монстр (2003)

Заради зйомок у цій кримінальній драмі Терон набрала 15 кілограмів.

За гру у стрічці акторка отримала премію «Оскар».

Сюжет: вулична повія на ім’я Ейлін Ворнос знайомиться в барі з милою дівчиною Селбі Волл.

Незабаром між дівчатами спалахують романтичні почуття.

Одного разу, під час роботи, один із клієнтів моторошно б’є Ейлін і вона вбиває чоловіка з його ж револьвера.

У результаті дівчина забирає револьвер убитого, його автомобіль і деяку суму грошей.

Ейлін разом із Селбі селяться в готелі і намагаються вести нормальне життя.

Ейлін прагне зав’язати зі своїм ремеслом і знайти нормальну роботу, але всі пошуки приречені на невдачу.

Через деякий час жінка знову повертається до своєї професії і продовжує вбивати чоловіків, які здаються їй особливими негідниками.

«Північна країна» (2005)

Американська феміністична драма режисерки Нікі Каро.

Шарліз Терон за гру у фільму здобула низку нагород.

Серед них Голлівудська кінопремія і визнання Асоціації жінок-кінокритиків.

Сюжет: Джозі Еймс кидає свого нестерпного чоловіка і повертається до рідного містечка у Міннесоті.

Тут гостра нестача роботи, тому Джозі змушена влаштуватися на рудник, де вона тяжко працює, щоб прогодувати дітей.

Однак важка робота незабаром виявляється не єдиною проблемою жінки, оскільки її починають сексуально домагатися деякі з місцевих роботяг.

Аби не терпіти знущання, Джозі вирішує діяти і подає в суд на негідників …

Шалений Макс: Дорога гніву (2015)

Постапокаліптичний екшн, є четвертим у франшизі про Макса Рокатанскі.

Входить до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Сюжет: незабаром після помсти за смерть дружини і сина, Макс Рокатанскі покинув ряди «Основного силового патрулю» і поїхав у глушину.

Там він блукає на самоті, поки світ руйнується від наслідків нафтової кризи і глобальної війни.

Максу доведеться навчитися, як вижити в постапокаліптичній пустелі і битися з жорстокими, безжалісними воїнами, які населяють її.

Стара гвардія (2020)

Американський бойовик із елементами містерії.

Екранізація одноіменнного коміксу.

Сюжет: оперативна група на чолі з Енді на замовлення колишнього ЦРУшника Коплі вирушає рятувати дітей до Афганістану.

Після прибуття на місце їх чекає засідка. У групу жорстоко стріляють.

Однак згодом вони встають, наче нічого не було, і всіх убивають.

Дітей так і не знаходять. Виявляється, що Коплі їм збрехав.

Він записав на відео їхні надздібності і тепер має намір продати їх фармацевтичному магнату Мерріку.

Той хоче зробити ліки від смерті для всього людства.

«Стара гвардія» ставати піддослідними щурами не дуже хоче.

До того ж у них з’являється нова проблема – молода дівчина-солдат американської армії після смерті від ножа раптом виявляє, що теж безсмертна.

Її терміново потрібно знайти і завербувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми з Мілою Йовович.

Фото: IMDb

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