Градієнт і східні мотиви: модні шарфи на весну 2021

Шарфи, які стануть ідеальним доповненням модного луку навесні 2021 року.

Правильно підібраний шарф не лише дає тепло, але й виконує естетичну роль.

Він робить образ завершеним і може стати ключовим акцентом твого луку.

Модні шарфи на весну 2021

Шарф із косами

У березні, поки погода ще рідко балує нас теплом, радимо звернути увагу на трендові шарфи з косами. Вони стануть відмінним вибором для початку весни.

Найбільш органічно такий шарф впишеться до образів у стилі кежуал.

Вдягай його з базовими речами простого крою, щоб створити ефектний, але не перевантажений деталями лук.

Шарф-косинка

Легка шовкова косинка – аксесуар, якому по силах зробити твій весняний образ дійсно трендовим.

Причому, в наступному сезоні такий шарфик можна носити не лише на шиї. Дуже стильно вийде, якщо обернути його навколо голови або пов’язати на сумку.

Але справжнє модне відкриття цієї весни – це тонкий шовковий шарф на зап’ясті замість браслета. Це виглядає ну дуже ніжно та вишукано!

Арафат

Арабська хустина арафатка стане одним із модних хітів весни 2021. Східні мотиви додадуть романтичності й оригінальності твоєму вбранню.

Арафат однаково пасуватиме як жінкам, так і чоловікам.

І зовсім не обов’язково закручувати його на голову – ти можеш сміливо обернути навколо шиї та носити як шарф. У нашій культурі так буде навіть органічніше.

Шарф-градієнт

Оригінальне градієнтне забарвлення (це коли один колір плавно переходить в інший) підійде для жінок, які втомились від стандартних принтів.

Головне, щоб кольори гармоніювали з кольором твого основного вбрання.

Шарф у клітинку

Шарф у клітинку – безпрограшний варіант, якщо купуєш річ не на один сезон.

Цей принт настільки універсальний, що буде в моді ще багато років.

Картатий шарфик однаково доречно виглядатиме і навесні, і восени, і взимку.

Навесні 2021 року спробуй трішки пограти з колірною гамою та вибрати клітинку в яскравих або пастельних тонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на весну.

Фото: Pixabay

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