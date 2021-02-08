Модні сумки на весну 2021: моделі, в які ти закохаєшся

Які сумки будуть у моді навесні 2021 року? Ранок у Великому Місті ретельно вивчив нові колекції дизайнерів і вже готовий розповісти тобі про головні тенденції наступного сезону.

Цієї весни сумки стануть більш виразними, яскравими та оригінальними. У тренді – нетипові матеріали та кольорові рішення.

Які саме? Читай матеріал, дізнавайся і вибирай модель до душі.

Модні сумки на весну 2021

Яскраві сумки

Свіжі весняні колекції як ніколи кольорові.

Поруч із універсальними чорною, білою та бежевою на модну арену виходять сумки яскравих відтінків. Різноманітність вражає!

Сонячна жовта, ніжна лілова, весняна зелена, соковита оранжева…

Такі сумки не лише привертатимуть увагу до твого луку, але й підніматимуть тобі настрій навіть у похмурий дощовий день.

Великі пряжки

Навесні 2021 року пряжка гратиме «першу скрипку» в твоїй новій модній сумці.

Вона може бути великою, а може – дуже великою 🙂

Незважаючи на чималі розміри, такий декор виглядає доволі елегантно. Тож якщо вирішиш зробити ставку саме на прикрасу-пряжку – не прогадаєш.

Сумки-сітки

У наступному сезоні в моді будуть не лише сукні-сітки, але й аналогічні сумочки.

Колись такі моделі використовуватися виключно в господарських цілях, наприклад, щоб принести продукти з магазину.

Але зараз вони стали не лише корисними, але й модними.

Та й дизайнери постаралися. Вони зробили сумки-авоськи більш естетичними, надавши їм оригінальної форми та плетіння.

Нерідко на сучасних авоськах можна зустріти ще й підкладку та декор.

Сумки для смартфонів

Декоративні мікросумки, у які вміщається хіба що губна помада, навесні 2021 року відходять на другий план.

Замість них на модній арені з’являються компактні, але більш практичні міні-сумочки, в які можна покласти смартфон.

Вони нагадують чохли для телефона, які ми носили на шиї 20 років тому. Але виглядають набагато ефектніше.

Міні-рюкзаки

Зменшення розмірів наплічників – це актуальна тенденція, яку ми спостерігаємо вже кілька сезонів поспіль. Не стане винятком і весна 2021.

Такі рюкзаки надзвичайно комфортні у використанні – адже ти матимеш вільні руки, і при цьому тобі не заважатиме 5 кілограмів за спиною.

Бо ми ж то знаємо, що якою б великою не була б сумка, жінки завжди знайдуть, чим її набити 🙂

Сумки з пір’ям

Цей незвичайний декор стане чудовим доповненням до твого святкового луку.

Така сумочка зробить образ легким та вишуканим.

А ти – одразу ж опинишся в центрі уваги.

Незвичайні форми

Сумки у формі стаканів і кактусів, черепашок і метеликів…

У тренді незвичайні моделі, які допоможуть тобі виділитися з натовпу і звернути на себе увагу.

Не бійся змінюватись і експериментувати. Упевнені, ефект тобі сподобається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на весну 2021.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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