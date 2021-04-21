Комфорт і сяйво. Модне взуття на весну 2021

Яке взуття буде в моді весною 2021 року – актуальні моделі та тренди.
Магазини пропонують так багато моделей взуття, що навіть досвідчена модниця може розгубитися.
Аби цього не сталося, ми зібрали моделі чобітків, ботильйонів і туфель, які будуть актуальними в наступному сезоні.
Головною тенденцією стануть небанальні рішення і прояв власної індивідуальності. Це допоможе тобі виділитися з натовпу і почувати себе по-весняному стильно.
На що ще звернути увагу? Читай і надихайся.
Модне взуття на весну 2021
Черевики-челсі
Черевики-челсі, які колись носили лише чоловіки, сьогодні впевнено увійшли й до базового жіночого гардеробу.
Челсі – це шкіряне, замшеве або гумове взуття висотою до щиколотки, яке має еластичні вставки збоку.
Такі ботинки вдало підкреслять образ у стилі кежуал. Вдягай їх до джинсів, шортів, суконь та сарафанів.
Чоботи з гармошкою
У березні-квітні стилісти радять звернути увагу на чобітки зі шкірою, стильно зібраною в гармошку.
Такі моделі чудово виглядають як із брюками, так і з повітряними сукнями.
Вони притягують до себе увагу, тому стануть ідеальним акцентом для мінімалістичних луків.
Металік
Сяйво, ще більше сяйва – ці слова можуть стати девізом твого модного шопінгу. Адже у тренді – усі варіації золотих і срібних відтінків.
Можливо, тобі припадуть до душі золоті туфельки, як у Попелюшки, а може – стильні сріблясті кросівки.
Вони гарно сяятимуть у перших променях весняного сонця, піднімаючи настрій тобі й усім навколо.
Ботильйони-шкарпетки
Ботильйони-шкарпетки – це невисокі чобітки на підборах, які щільно обтягують ногу і плавно переходять у носок.
Такі ботильйони ідеально виглядають із спідницями-міді, особливо з широкими та асиметричними.
Вдалим буде також поєднання з сукнею-рубашкою, лосинами або джинсами.
Жіноче взуття з гострим носком 2021
Моделі з гострим носком зазвичай носять лише в пік його популярності. Зараз цей час знову настав.
Тож якщо любиш таке взуття – не втрать шансу похизуватися модною парою!Також по темі: Модні жіночі стрижки 2021: яку зачіску обрати цього року Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року Модні антитренди зими 2021: яких речей давно час позбутися
Навесні 2021 загострений носок отримали не лише класичні чоботи і туфлі на шпильках, але й «тапочки» на пласкій підошві.
І виглядає це на диво органічно і стильно. Ми зачаровані!
«Домашні» тапочки
Ще одна гаряча тенденція наступного сезону – тапочки, які на вигляд ну дуже нагадують домашні.
Це можуть бути як пухнасті шльопанці, так і гумові.
Тож якщо у взутті ти найбільше цінуєш комфорт і затишок – зверни увагу на цей тренд.
Взуття з ремінцями
Ремінці на щиколотці не лише надають черевикам і босоніжкам жіночності, але й підтримують ногу.
Тому ми дуже раді, що вони знову в моді.
Якщо цей і тобі тренд до вподоби – можеш обмежитися одним скромним ремінцем або вибрати модель, де їх багато.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни.
Фото: Pixabay