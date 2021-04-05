Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 05.04.2021 14:00
05.04.2021 14:00
Поділитися

Дієтичні страви на пару: 5 смачних і корисних рецептів


Їжа, приготована на пару, може бути не лише корисною, але й справді смачною. Ранок у Великому Місті на ICTV зібрав рецепти парових страв.

Приготування їжі на пару – один із найбільш здорових способів кулінарної обробки продуктів.

Так у їжі зберігається більша частина вітамінів та мікроелементів. Крім того, немає потреби використовувати олію чи масло, тому страви виходять справді дієтичними.

У пароварці (або мультиварці з такою функцією) можна приготувати овочі, м’ясо, рибу, яйця та навіть десерти.

Але чи може їжа, приготована таким чином, бути не лише корисною, але й смачною? Відповідаємо: може.

Випробуй ці рецепти і переконайся.

Рецепти страв на пару

Тефтелі на пару

Інгредієнти

  • Філе куряче – 1шт.
  • Рис – 1 стакан
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, суміш перців, паприка – за смаком.

Приготування

  1. Перекрути філе та з цибулею на мясорубці й додай до суміші натерту моркву.
  2. Відвари рис та додай його до інших інгредієнтів.
  3. Все ретельно перемішати, додай сіль, перець і паприку.
  4. Сформуй тефтелі та готуй на пару 15-20 хвилин.

Червона риба з овочами на пару

Інгредієнти

  • Стейки червоної риби (лосось, форель) – 500 г.
  • Свіжі чи заморожені овочі
  • Лимон – 1 шт.
  • Сіль та перець за смаком.
Також по темі: Рецепти здорових солодощів: як приготувати корисні цукерки своїми руками Швидко і смачно: рецепти з недорогих продуктів Що приготувати з грибів: рецепти смачних і корисних страв

Приготування

  1. Стейки червоної риби промий та натри перцем і сіллю.
  2. Збризни їх соком з половини і уклади на паровалку.
  3. Другу половину лимона наріж слайсами та розклади зверху на рибу.
  4. Злегка посоли нарізані овочі та розклади їх у пароварці.
  5. Готуй на пару 20-25 хв.

Омлет на пару

Для цього рецепту навіть пароварка не потрібна!

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Сіль та перець за смаком

Приготування

  1. Виделкою або вінчиком збий яйця з молоком та сіллю.
  2. Змасти форму вершковим маслом і помісти її в каструльку, наповнену водою.
  3. Вилий туди омлет, закрий кришку та готуй 10-15 хвилин.

Яблучний пиріг на пару

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно – 150 г

Мигдалеве борошно – 100 г.

Молоко (рослинне або коров’яче) – 200 мл.

Мед – 80 г.

Ізюм – 30 г.

Сода, гашена оцтом – 1 ч.л.

Сіль – 5 г.

Молоті спеції: кориця, гвоздика, імбир, кардамон – по 1 ч.л.

Для начинки:

Яблуко – 2 шт.

Цукор – 75 г.

Арахісовое масло – 50 г.

Приготування

  1. Приготуй начинку. Для цього наріж яблука скибочками та рівним шаром розклади у змащену маслом форму. Зверху присип цукром і покрий арахісовим маслом.
  2. Нагрій молоко з медом
  3. Змішай борошно з содою, сіллю та прянощами та родзинками. Додай медово-молочну суміш і ретельно перемішай.
  4. Залий цим тістом яблука і готуй пиріг на пару 1-2 години.

Сирники на пару – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт домашньої граноли.

Фото: Pixabay

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: рецепти
05.04.2021 14:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати