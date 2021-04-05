Дієтичні страви на пару: 5 смачних і корисних рецептів

Їжа, приготована на пару, може бути не лише корисною, але й справді смачною. Ранок у Великому Місті на ICTV зібрав рецепти парових страв.

Приготування їжі на пару – один із найбільш здорових способів кулінарної обробки продуктів.

Так у їжі зберігається більша частина вітамінів та мікроелементів. Крім того, немає потреби використовувати олію чи масло, тому страви виходять справді дієтичними.

У пароварці (або мультиварці з такою функцією) можна приготувати овочі, м’ясо, рибу, яйця та навіть десерти.

Але чи може їжа, приготована таким чином, бути не лише корисною, але й смачною? Відповідаємо: може.

Випробуй ці рецепти і переконайся.

Рецепти страв на пару

Тефтелі на пару

Інгредієнти

Філе куряче – 1шт.

Рис – 1 стакан

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сіль, суміш перців, паприка – за смаком.

Приготування

Перекрути філе та з цибулею на мясорубці й додай до суміші натерту моркву. Відвари рис та додай його до інших інгредієнтів. Все ретельно перемішати, додай сіль, перець і паприку. Сформуй тефтелі та готуй на пару 15-20 хвилин.

Червона риба з овочами на пару

Інгредієнти

Стейки червоної риби (лосось, форель) – 500 г.

Свіжі чи заморожені овочі

Лимон – 1 шт.

Сіль та перець за смаком.

Приготування

Стейки червоної риби промий та натри перцем і сіллю. Збризни їх соком з половини і уклади на паровалку. Другу половину лимона наріж слайсами та розклади зверху на рибу. Злегка посоли нарізані овочі та розклади їх у пароварці. Готуй на пару 20-25 хв.

Омлет на пару

Для цього рецепту навіть пароварка не потрібна!

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Молоко – 2 ст.л.

Сіль та перець за смаком

Приготування

Виделкою або вінчиком збий яйця з молоком та сіллю. Змасти форму вершковим маслом і помісти її в каструльку, наповнену водою. Вилий туди омлет, закрий кришку та готуй 10-15 хвилин.

Яблучний пиріг на пару

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно – 150 г

Мигдалеве борошно – 100 г.

Молоко (рослинне або коров’яче) – 200 мл.

Мед – 80 г.

Ізюм – 30 г.

Сода, гашена оцтом – 1 ч.л.

Сіль – 5 г.

Молоті спеції: кориця, гвоздика, імбир, кардамон – по 1 ч.л.

Для начинки:

Яблуко – 2 шт.

Цукор – 75 г.

Арахісовое масло – 50 г.

Приготування

Приготуй начинку. Для цього наріж яблука скибочками та рівним шаром розклади у змащену маслом форму. Зверху присип цукром і покрий арахісовим маслом. Нагрій молоко з медом Змішай борошно з содою, сіллю та прянощами та родзинками. Додай медово-молочну суміш і ретельно перемішай. Залий цим тістом яблука і готуй пиріг на пару 1-2 години.

Сирники на пару – відеорецепт

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт домашньої граноли.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.