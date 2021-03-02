Модні піжами 2021: як стильно виглядати вдома

Які піжами зараз у моді? Ранок у Великому Місті допоможе тобі розібратись у модних трендах та вибрати затишний одяг для сну та відпочинку.
Модні піжами 2021
Шовкова піжама
Піжама з натурального шовку – must-have для жінки, яка себе любить і цінує. Комфортна та вишукана, вона точно стане твоїм улюбленим домашнім комплектом.
Така піжама доторкається до тіла лагідно, наче пір’їнка. Тож солодкі сни тобі забезпечені, та й коханий чоловік буде у захваті.
Тож якщо в тебе ще немає елегантного шовкового комплектика – саме час його придбати. Головне – обирай натуральний матеріал, а не синтетичну підробку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Піжама-комбінезон
Піжама-комбінезон – справжній хіт 2021 року.
Таку модель можна сміливо вдягнути не лише для сну чи відпочинку з книгою, але й на піжамну вечірку.
А завдяки відсутності резинки на талії в такій моделі ти зможеш повністю розслабитись та почуватися повністю комфортно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Піжама в горошок
Горох – один із наймодніших піжамних принтів нового сезону.
Посперечатися з ним за пальму першості може хіба що продольна полоска.Також по темі: Шкіра, джинс чи пух? Модні куртки на весну 2021 року Градієнт і східні мотиви: модні шарфи на весну 2021 Гламур і «коров'ячий» принт: модний педикюр на весну 2021
Такий візерунок виглядає мило і водночас стильно.
Особливо крутим ми вважаємо монохромний чорно-білий варіант.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мереживна піжама
Спокуслива мереживна піжама зробить тебе такою привабливою, що коханий не зможе відвести погляду.
Щоправда, чи добре ти виспишся цієї ночі – ми тепер не знаємо 🙂
У мереживному оформленні найефектніше виглядають легкі матеріали – шовк, атлас або шифон. Вони ніжно огортають твій силует і виглядають ну дуже сексі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Піжама з принтом
Якщо тобі подобається піжами з принтами тварин або мультяшних героїв – у цьому сезоні можеш сміливо віддавати їм перевагу.
Такі моделі підкуповують своєю зручністю і виглядають мило та зворушливо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічу моду на зиму 2021.
Фото: Unsplash