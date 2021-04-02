Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 02.04.2021 17:12
02.04.2021 17:12
Поділитися

Доглянуті та красиві: як зміцнити нігті в домашніх умовах

Фото: Unsplash

Про те, наскільки важливими є доглянутість та здоров’я твоїх нігтів, напевно, не варто довго говорити.

Кожна жінка прагне до красивих рук. Вони характеризують її, як акуратну та впевнену в собі, а також здатні привернути увагу будь-якого чоловіка.

Проте для багатьох дівчат ламка нігтьова пластина є проблемою номер один.

Як із цим боротись? Та що робити, аби укріпити твої нігтики?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Способи зміцнення нігтів

Щоденний догляд

Можливо, це звучить банально й не цікаво. Але ми не могли пройти повз найважливіше.

нігті догляд фото

Фото: Pixabay

Нігті необхідно чистити. По можливості, двічі на день.

Адже вони, як і шкіра потребують пілінгу для кращої життєдіяльності.

Якщо в тебе слабкі нігті, то не варто користуватися звичайним милом. Мити руки тоді доведеться маслом з апельсинових кірок.

І взагалі, спробуй уникати громіздких сумок, важких речей та потрапляння бруду між пальцями й нігтями.

Ванни з морської солі і глини

Час перейти до першого способу.

Розчини дві столові ложки солі в 400 мл теплої води. Додай 1 столову ложку рожевої глини, розмішай. Занур туди нігті на 15 хвилин.

Також по темі: Турбота без небезпеки для себе: як доглядати за рідними, хворими на COVID-19 Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження Як забути колишнього і розпочати нове життя: 5 дієвих способів

Повтори процедуру 10 разів (раз у два дні), і результат не змусить на себе довго чекати.

Після того, як спосіб подіє, можеш робити ванночку раз в два тижні для профілактики.

Трав’яний відвар для зміцнення нігтів. 

Тут знадобляться такі компоненти як звіробій, корінь лопуха і ромашка.

ромашка фото

Фото: Pixabay

Залий цю суміш окропом. Дай трохи часу, щоб охолонув, і опускай кінчики пальців на 15-20 хвилин.

Повторюй процедуру один раз на тиждень.

Гліцериновий масаж

Відомо, що масаж нігтів сприяє їх росту.

Аби він ще й зміцнював пластину, використовуй гліцерин.

Нанеси його на кутикулу нігтів і масажуй м’якою щіткою. Рухи повинні бути м’якими, щоб не приносили дискомфорт. Продовжуй масажувати кожен ніготь по одній хвилині.

Процедуру повторюй раз на тиждень, і вже зовсім скоро помітиш перший результат.

Пам’ятай також про живлення нігтів спеціальною олійкою та лікувальним кремом для кутикули.

Масляні ванночки

Оливкова або олія зародків пшениці – чудовий спосіб наситити втомлену пластину.

олія

Фото: Pixabay

Підігрій масло на водяній бані. Додайте 4 краплі ефірного масла чайного дерева і занур туди нігті на 10 хвилин.

Процедуру потрібно робити щодня протягом 5 днів.

Після цього втирайте оливкову олію у нігтьову пластину на ніч два рази на тиждень.

І не відкладай похід до лікаря, якщо ламкість нігтів турбує не на жарт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прості та стильні зачіски для короткого волосся.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Здоров'я, корисні поради
02.04.2021 17:12



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати