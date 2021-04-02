Доглянуті та красиві: як зміцнити нігті в домашніх умовах

Про те, наскільки важливими є доглянутість та здоров’я твоїх нігтів, напевно, не варто довго говорити.
Кожна жінка прагне до красивих рук. Вони характеризують її, як акуратну та впевнену в собі, а також здатні привернути увагу будь-якого чоловіка.
Проте для багатьох дівчат ламка нігтьова пластина є проблемою номер один.
Як із цим боротись? Та що робити, аби укріпити твої нігтики?
Ранок у Великому Місті зараз розповість.
Способи зміцнення нігтів
Щоденний догляд
Можливо, це звучить банально й не цікаво. Але ми не могли пройти повз найважливіше.
Нігті необхідно чистити. По можливості, двічі на день.
Адже вони, як і шкіра потребують пілінгу для кращої життєдіяльності.
Якщо в тебе слабкі нігті, то не варто користуватися звичайним милом. Мити руки тоді доведеться маслом з апельсинових кірок.
І взагалі, спробуй уникати громіздких сумок, важких речей та потрапляння бруду між пальцями й нігтями.
Ванни з морської солі і глини
Час перейти до першого способу.
Розчини дві столові ложки солі в 400 мл теплої води. Додай 1 столову ложку рожевої глини, розмішай. Занур туди нігті на 15 хвилин.Також по темі: Турбота без небезпеки для себе: як доглядати за рідними, хворими на COVID-19 Як правильно економити на продуктах харчування? Корисні поради про заощадження Як забути колишнього і розпочати нове життя: 5 дієвих способів
Повтори процедуру 10 разів (раз у два дні), і результат не змусить на себе довго чекати.
Після того, як спосіб подіє, можеш робити ванночку раз в два тижні для профілактики.
Трав’яний відвар для зміцнення нігтів.
Тут знадобляться такі компоненти як звіробій, корінь лопуха і ромашка.
Залий цю суміш окропом. Дай трохи часу, щоб охолонув, і опускай кінчики пальців на 15-20 хвилин.
Повторюй процедуру один раз на тиждень.
Гліцериновий масаж
Відомо, що масаж нігтів сприяє їх росту.
Аби він ще й зміцнював пластину, використовуй гліцерин.
Нанеси його на кутикулу нігтів і масажуй м’якою щіткою. Рухи повинні бути м’якими, щоб не приносили дискомфорт. Продовжуй масажувати кожен ніготь по одній хвилині.
Процедуру повторюй раз на тиждень, і вже зовсім скоро помітиш перший результат.
Пам’ятай також про живлення нігтів спеціальною олійкою та лікувальним кремом для кутикули.
Масляні ванночки
Оливкова або олія зародків пшениці – чудовий спосіб наситити втомлену пластину.
Підігрій масло на водяній бані. Додайте 4 краплі ефірного масла чайного дерева і занур туди нігті на 10 хвилин.
Процедуру потрібно робити щодня протягом 5 днів.
Після цього втирайте оливкову олію у нігтьову пластину на ніч два рази на тиждень.
І не відкладай похід до лікаря, якщо ламкість нігтів турбує не на жарт.
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