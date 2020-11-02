Турбота без небезпеки для себе: як доглядати за рідними, хворими на COVID-19

Як вдома доглядати за людиною, хворою на коронавірус.

У небезпеці коронавірусної хвороби переконались, напевно, вже всі. Тож при найменшому проявленні її симптомів слід не зволікати, а негайно звернутись до лікаря.

Багатьом інфікованим людям із легким перебігом захворювання він скаже залишатись удома на самоізоляції та виконувати його подальші рекомендації.

Але як зробити це без небезпеки для інших членів сім’ї?

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе правила, яких необхідно дотримуватись при догляді за хворим на COVID-19.

Правила догляду за хворим на COVID-19 вдома

Ізолюйте хворого

Потрібно розмістити хворого в окреме приміщення. А також обмежити його «прогулянки» квартирою, коли там перебувають інші рідні.

Вони, в свою чергу, мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта.

Визначте “найсміливішого”

Насправді це просто має бути одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень.

Саме він чи вона буде навідуватись до хворого, усім решта це робити заборонено.

Провітрювання

Кімната, у якій знаходиться інфікований родич, має бути добре провітрюваною.

Чому це так важливо робити? Все дуже просто — всі віруси люблять сухе та тепле повітря. В такому середовищі вони спокійно переміщуються й розмножуються, потрапляючи через дихальні шляхи в організм людини.

Провітрюючи кімнату, ти зволожуєш повітря, а, отже, руйнуєш ідилію коронавірусу та інших негідників.

Дезінфекція

Дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого необхідно щодня.

А також очищати ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом.

Не забувай про дезінфекцію рук після відвідування хворого родича.

Засоби захисту

Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з хворим.

Також бажано використовувати одноразові медичні рукавички. До та після їх зняття слід мити руки.

Ці засоби захисту та інші відходи після догляду за хворим складай в окремому контейнері або поліетиленовому пакеті в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.

Розділіть речі спільного користування

Уникайте обміну або спільне користування посудом, постільною білизною тощо.

До речі, посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом.

А рушник для рук краще замінити одноразовими серветками.

Слідкуйте за своїми симптомами

Пам’ятай про те, що кожен член сім’ї є контактною особою, тож має ретельно слідкувати за станом свого здоров’я.

Якщо у когось із домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (гарячка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), із ним слід поводитись як із підозрілим на інфікування COVID-19.

Люди із симптомами хвороби мають сконтактуватись із сімейним лікарем, залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як впливає COVID-19 на рівень IQ.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.