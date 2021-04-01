Чому з’являються посічені кінчики, та що з ними робити

Посічені кінчики – проблема більшості красунь. Однак мало хто знає, чому вони з’являються і як правильно з ними боротися.

Ранок у Великому Місті усе з’ясував і готовий поділитися корисною інформацією з тобою.

Чому з’являється посічене волосся

Є кілька факторів, які впливають на цілісність нашого волосся. Перше – це зовнішній догляд. Якщо ти не зволожуєш його, розчісуєш мокрим і спиш розплетена, то, на жаль, можеш стати власницею посічених кінчиків.

Другий фактор – фен та інші «гарячі» прилади.

Пам’ятай, що плойки та випрямлячі дуже пошкоджують волосся.

Тому бажано наносити перед користуванням захисні засоби.

І третій фактор – неправильне харчування. Намагайся менше їсти фастфуди та іншу висококалорійну їжу. Усі вітаміни містяться в натуральних продуктах: овочах, фруктах, кашах, горіхах тощо.

Що робити з посіченими кінчиками

Насамперед їх бажано позбутися. Сходи до перукаря і після цього почни правильно доглядати за шевелюрою.

Менше користуйся феном. Нехай волосся висихає природнім шляхом.

Прочісуй його обережно знизу до верху і на ніч заплітай легку косичку.

Не нервуйся. Стрес погано впливає волосяні цибулини. Від цього може частіше випадати волосся і більше сіктимуться кінчики.

Добре спи. Під час сну виділяються корисні гормони, які відповідають за шкіру і волосся зокрема. Тому на сон бажано виділяти щонайменше 7 годин.

Зміни шампунь на той, що з вітамінами або рослинними екстрактами: ромашки, авокадо, пшениці, мигдалю чи подорожника.

Такі прості правила допоможуть зменшити кількість посіченого волосся.

Але все ж Ранок у Великому Місті рекомендує звернутися до трихолога. Адже іноді причину потрібно шукати зсередини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні продукти для нігтів та волосся.

Алла Гичка

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