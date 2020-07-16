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ICTV / Ранок / 7 продуктів для міцних нігтів та красивого волосся / 16.07.2020 17:10
16.07.2020 17:10
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7 продуктів для міцних нігтів та красивого волосся

Фото: Dreamstime

Продукти, корисні для нігтів і волосся – Ранок у Великому Місті розповість, що потрібно включити до свого раціону.

Продукти, корисні для нігтів і волосся

Морква

Морква, а також гарбуз та інші помаранчеві овочі – це потужне джерело вітаміну А.

Він допомагає сповільнити процес старіння клітин, запобігає розшаруванню нігтів, зменшує жирність волосся та є чудовою профілактикою лупи та грибка.

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Сочевиця

Цинк, залізо, білок, біотин – усе це важливі речовини, які роблять волосся густим і блискучим, а нігті – здоровими.  І всі вони вмістяться в сочевиці.

Тож радимо обов’язково включити ці бобові до свого меню.

Мигдаль

мигдаль фото

Мигдаль багатий на вітамін Е, кальцій, білок та органічні антиоксиданти.

У комплексі цей набір сприяє синтезу колагену, який так потрібен для швидкого росту і краси нашого волосся та нігтів, а ще кісток і шкіри.

Втім, зауваж: максимальну користь ти отримаєш не від смаженого, а саме від сирого мигдалю.

Оливкова олія

Головна «фішка» оливкової (а також льняної) олії – високий вміст вітамін E.

Він вважається вітаміном краси. І недарма. Адже завдяки йому нігті та волосся ростуть просто блискавично.

Більше того, цей чарівний вітамін зміцнює волосяні цибулини, що допомагає впоратися з випадінням волосся.

Апельсини

апельсини фото

Апельсини не лише підвищують імунітет у цілому, але й ефективно зміцнюють нігтьову пластину.

А все тому, що цитрусові містять багато вітаміну С та заліза.

При регулярному вживанні вони допомагають позбутися ламкості нігтів у досить стислі терміни.

Молочні продукти

Молочні продукти – чудове джерело органічного кальцію, який легко засвоюється організмом. Цей мікроелемент – одна з головних будівельних матеріалів для волосся та нігтів. А також для зубів і кісток.

Тож молоко, кефір, йогурт чи кисломолочний сир – вибір за тобою.

Шпинат

шпинат фото

Шпінат – одін із лідерів за вмістом вітаміну B9, більш відомого як фолієва кислота.

Він не лише допомагає нігтям рости здоровими, але й бере активну участь у регенерації клітин шкіри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для шкіри.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, правильне харчування, секрети краси
16.07.2020 17:10



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