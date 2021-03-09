Елітні лікарні та штучне запліднення: що покриває медичне страхування в Туреччині

Турецька медична система.

Ліна вже декілька років живе в Туреччині.

Просто зараз вона розкаже про про переваги турецької медичної системи.

Чим відрізняється страховка для багатіїв від страховки для бідних? Навіщо деякі іноземці по медичну допомогу ідуть не в лікарню, а в консульство? Та чого в турецьких лікарнях немає?

Умови у медзакладах

Облущені стіни зі слідами від тарганів, розвалені трухляві ліжка, занедбана брудна сантехніка – немало український державних лікарень виглядають саме так.

Турки подібне можуть побачити хіба що в нічних кошмарах, каже Ліна.

Свіжий ремонт, дбайливий сервіс і електронні черги – це той мінімум, який обов’язково є і в державних, і в приватних клініках Туреччини.

Під обгорткою ховається не менш приваблива “начинка”.

Якість лікування

За словами Ліни, у Туреччині найкращі показники серед країн Європи щодо лікувань багатьох захворювань

Сюди летять щодо пластичної хірургії та нейрохірургії, тут добре справляються із захворюваннями зору, онкологією та пересадкою органів.

На медицину витрачається близько 10 відсотків турецького ВВП, — розповіла українка.

Обов’зкове медичне страхування

Із заробітної плати громадян регулярно вираховується відсоток на страхування.

Це стосується навіть іноземних громадян які проживають на території Туреччині більше, ніж рік.

Сума, яка йде на страховку, залежить від розміру зарплатні.

Чим вона вища, тим більше грошей заберуть.

Втім, жодних привілеїв для тих, хто платить більше — немає.

Детальніше про страховий поліс, а також різницю між державними та приватними клініками, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходить вакцинація у Туреччині.

Фото: Pexels

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