Взуття у під’їзді і вінки замість букетів. Несподівані факти про життя в Туреччині

Українська емігрантка про турецькі традиції.
Ліна вже декілька років живе в Туреччині.
Просто зараз вона розкаже про цікавинки турецького життя.
Чому турки роззуваються у під’їзді, на зустріч з місцевим не обов’язково приходити вчасно, а на урочисті події в Туреччині приносять вінки з квітів?
Святкувння Дня Народження
Переїхати в іншу країну – це як отримати ще одну освіту.
Традиції, закони, правила – стільки всього треба вивчити, аби прижитися.
Наприклад, Ліні довелося перевчатися святкувати день народження.
Тут більше значення надають релігійним святам, а дні народження гучно не відзначають, – каже українка.
Здебільшого, турки просто влаштовують чаювання з тортиком.
Вінки замість букетів
Здивували Ліну не лише турецькі дні народження, а й сватання та весілля.
А ще квіти, які тут заведено дарувати на ці та інші визначні події.Також по темі: Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще Пороми замість тролейбусів: чим громадський транспорт у Туреччині відрізняється від українського Чому у Південній Кореї Новий рік святкують двічі?
Укрїнка поділилась, що на святкування або на урочисті події в Туреччині замість букетів прийнято дарувати вінки, що схожі на наші траурнія
Обручка на лівій руці
Коли настає нішан – час сватання, турки одягають обручки на праву руку.
А коли одружуються, переодягають на ліву.
Вважається що ліва рука знаходиться ближче до серця, – пояснює Ліна.
Про безкоштовні автомати з їжею для тварин, прояви любові перехожих до дітей та непунктуальність турків, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як турецькі торговці ошукують туристів на ринках.
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