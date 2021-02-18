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ICTV / Ранок / Взуття у під’їзді і вінки замість букетів. Несподівані факти про життя в Туреччині / 18.02.2021 18:00
18.02.2021 18:00
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Взуття у під’їзді і вінки замість букетів. Несподівані факти про життя в Туреччині


Українська емігрантка про турецькі традиції.

Ліна вже декілька років живе в Туреччині.

Просто зараз вона розкаже про цікавинки турецького життя.

Чому турки роззуваються у під’їзді, на зустріч з місцевим не обов’язково приходити вчасно, а на урочисті події в Туреччині приносять вінки з квітів?

Святкувння Дня Народження

Переїхати в іншу країну – це як отримати ще одну освіту.

Традиції, закони, правила – стільки всього треба вивчити, аби прижитися.

Наприклад, Ліні довелося перевчатися святкувати день народження.

Тут більше значення надають релігійним святам, а дні народження гучно не відзначають, – каже українка.

Здебільшого, турки просто влаштовують чаювання з тортиком.

Вінки замість букетів

Здивували Ліну не лише турецькі дні народження, а й сватання та весілля.

А ще квіти, які тут заведено дарувати на ці та інші визначні події.

Також по темі: Еквадор чи Мексика? Емігрантка розповіла, де живеться краще Пороми замість тролейбусів: чим громадський транспорт у Туреччині відрізняється від українського Чому у Південній Кореї Новий рік святкують двічі?

Укрїнка поділилась, що на святкування або на урочисті події в Туреччині замість букетів прийнято дарувати вінки, що схожі на наші траурнія

Обручка на лівій руці

Коли настає нішан – час сватання, турки одягають обручки на праву руку.

А коли одружуються, переодягають на ліву.

Вважається що ліва рука знаходиться ближче до серця, – пояснює Ліна.

Про безкоштовні автомати з їжею для тварин, прояви любові перехожих до дітей та непунктуальність турків, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як турецькі торговці ошукують туристів на ринках.

Фото: Pexels

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Теги: традиції, Туреччина, українські емігранти
18.02.2021 18:00



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