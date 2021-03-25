Італійська і навіть кубинська! Вакцини від COVID-19, про які ви ще не чули

Нерозпіарені вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, на людях нині тестують аж 83 антиковідні вакцини, ще 184 — на етапі доклінічних випробувань на тваринах.

Звідки їх стільки взялося і що це за препарати, читай нижче.

Нерозпіарені вакцини від COVID-19

Кубинська

У листопаді 2020 Куба повідомила про старт першої фази клінічних досліджень власної антиковідної вакцини.

Розробкою препарату під назвою Soberana 02 — у перекладі з іспанської “незалежна” — займається Кубинський інститут вакцин Фінлі.

Свого часу, він створив вакцини проти правця, дифтерії та менінгококової інфекції.

На початку березня 2021 стартувала третя фаза досліджень Soberana 02 за участі понад 44 тисяч добровольців від 19 до 80 років.

Але на фоні стрімкого зростання кількості хворих 21 березня влада Куби повідомила про намір екстрено вакцинувати у рамках випробувань 150 тисяч громадян.

Протягом 2021 року уряд Куби планує виготовити 100 мільйонів доз Soberana 02.

Закупити кубинську вакцину планують В’єтнам, Іран, Венесуела, Пакистан та Індія.

Італійська

Наступна — антиковідна вакцина від італійської біотехнологічної компанії ReiThera під назвою GRAd-COV2.

Створена за такою ж технологію, як і AstraZeneca.

Проте в основі італійської вакцини — аденовірус горили, а не шимпанзе.

Італійські розробники стверджують — аденовірус горили сприяє кращій імунній відповіді у людини, демонструє більшу ефективність. Тому друга ін’єкція препарату, ймовірно, не знадобиться.

Серед переваг також називають можливість зберігати вакцину при 4 градусах Цельсія.

Першу фазу досліджень GRAd-COV2 розпочали ще у серпні 2020 під наглядом Національного інституту інфекційних хвороб імені Лаццаро Спалланцані в Римі.

Нині італійська вакцина на 2-3 фазі досліджень, у якій беруть участь понад 10 тисяч добровольців.

Про Johnson & Johnson

І наостанок — про антиковідну вакцину від Johnson & Johnson, яку в середині березня схвалили для застосування у країнах Євросоюзу.

Про цей препарат потрібно знати більше, адже цілком, ймовірно, що він перепаде й Україні.

Чому і що взагалі відомо про цю вакцину?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про ковід-паспорти.

Фото: Unsplash

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