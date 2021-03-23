Просуває Спутнік V. Як Путін хоче посадити ЄС на “голку”

Все про те, як Кремль просуває російську вакцину.

4 березня Європейська агенція лікарських засобів, що видає дозволи на застосування “антиковідних” вакцин в ЄС, розпочала перевірку російської вакцини від коронавірусу “Спутнік V”.

А вже у квітні делегати від Агенції поїдуть до Росії з перевіркою.

Теоретично “Спутнік” незабаром може отримати дозвіл на застосування в Європі.

Водночас британській вакцині Astrazeneca попсували репутацію лякалки про нібито утворення тромбів через щеплення.

Хоча вже достеменно встановлено, що вакцина точно не викликає тромбоз.

Збіг обставин?

Вигадки кремлівських пропагандистів

У вересні 2020 російський пропагандист Дмітрій Кісєльов назвав вакцину Astrazeneca “мавпячою”.

Так він відреагував на новину про призупинення третьої фази досліджень “антиковідної” вакцини шведсько-британської компанії Астразенека.

Тоді науковці зафіксували в одного з 12 тисяч добровольців запалення спинного мозку та ініціювали додаткові перевірки, аби впевнитися, що захворювання жодним чином не пов’язане із вакциною.

Насправді не припускатися помилок у такому складному процесі, як створення вакцини, тим паче від коронавірусу – нереально.

Призупинення досліджень свідчить радше про добросовісність виробника, який не хоче наражати людей на небезпеку навіть за найменшої підозри.

Водночас кремлівські пропагандисти замість того, щоб привітати зусилля Британії якнайшвидше побороти пандемію COVID-19, вчепилися в інцидент, аби дискредитувати британську Astrazeneca і підняти рейтинги російській вакцині від коронавірусу “Спутнік V”.

Що зі Спутніком V?

До слова, про свою розробку в Росії “щебечуть” або добре, або ніяк.

Втопити конкурента у вересні 2020 Росії так і не вдалося.

Перевірки підтвердили, що британська вакцина безпечна й не викликає серйозних побічних реакцій.

До “Спутніка”, попри рекламу кремлівських блазнів, черга на закупівлю від інших держав тоді так і не вишикувалася.

Та нині на тлі нещодавніх лякалок про нібито взаємозв’язок британської вакцини Astrazeneca та утворення у вакцинованих тромбів Росія знову намагається просунути “Спутнік”.

Ряд європейських країн вже придивляються до російської вакцини.

Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та голова німецького МОЗ припустили ймовірність її закупівлі.

Чи справді Путін зможе посадити ЄС на “голку”?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Фото: Pexels

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