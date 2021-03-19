“Антиковідні” вакцини, про які ви ще не чули

Все про невідомі вакцини від коронавірусу.

На слуху у людства лише невелика препаратів від COVID-19.

Над якими вакцинами ще працюють у світі?

Novavax

Ефективна на 96,4 відсотки проти “оригінального” коронавірусу та на 86,3% проти нових штамів!

Американська компанія Novavax оприлюднила обнадійливі результати третьої фази клінічних досліджень своєї вакцини, яка, до речі, має дістатися й Україні.

Принаймні голова МОЗ Максим Степанов ще наприкінці лютого стверджував, що домовився про додаткові п’ять мільйонів доз Novavax, які виготовлятиме для України індійський Інститут сироваток.

Той самий, завдяки якому ми маємо антиковідну вакцину Covishield, повну копію британської Astrazeneca.

Нерозпіарені вакцини

Нині в світі на різних стадіях клінічних досліджень тестують 82 вакцини проти коронавірусу.

Ще 182 проходять доклінічні випробування на тваринах.

Серед них – антиковідна РНК-вакцина, яку розробляє каліфорнійська компанія Arcturus Therapeutics разом з медичною школою Duke-NUS у Сінгапурі.

Arcturus спеціалізується на виробництві РНК-вакцин та медикаментів для лікування та профілактики інфекційних, серцево-судинних та спадкових генетичних захворювань на кшталт муковісцидозу.

Вакцина від коронавірусу Arcturus під назвою ARCT-021 має всі шанси перевершити популярні дводозні РНК-вакцини Pfizer та Moderna, адже вона однодозна.

Як розраховують розробники, це даватиме більш стійкий імунітет до коронавірусу.

Усе тому що ARCT-021 – приклад унікальних, так званих “самореплікуючих” РНК вакцин, після імунізації якими в людини вмикається не лише гуморальний імунітет, при якому починають вироблятися антитіла.

Формується й клітинний, який, на думку вчених, не менш важливий для захисту від інфекцій.

РНК коронавірусу поміщають у спеціальну ліпідну оболонку, яка поступово розкладається в організмі людини, що слугує додатковою гарантією захисту.

Вакцина ARCT-021 підтвердила свою ефективність під час тестування на гризунах.

У серпні 2020 почалися клінічні дослідження на людях.

Препарат успішно випробували в Сінгапурі на 92 добровольцях віком від 21 до 80 років.

За словами розробників, імунітет, набутий після одноразового щеплення не поступався тому, що був у перехворілих на COVID-19 пацієнтів.

Нині препарат на другій стадії досліджень.

Для випробувань у США та Сінгапурі набрали 600 здорових добровольців старше 18 років: 450 людей отримають вакцину, інші – плацебо.

Якщо антиковідна вакцина успішно пройде всі етапи досліджень, необхідні для підтвердження безпечності та ефективності, Сінгапур вже готовий витратити 175 мільйонів доларів на її закупівлю.

Які ще вакцини розроблюють?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Фото: Pexels

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