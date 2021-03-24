Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.

Офіційно в Україні вже лабораторно підтверджено 1 565 732 випадків COVID-19 (з них 1 268 886 уже одужали, 30 431 людина померла). Втім реальні цифри можуть бути в рази більшими.

То куди звертатися і як діяти, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Зараз усе детально розкажемо.

Для початку, нагадаємо ознаки, характерні для нового коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Підвищена температура, лихоманка

Сухий кашель

Біль у горлі

Ускладнене дихання

Загальна слабкість

В окремих випадках також може спостерігатися риніт, кон’юнктивіт і діарея.

Симптоми захворювання можуть проявитися через 2–14 днів після зараження, втім у середньому стають помітними на 5-7 день.

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус?

Що робити, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусу? Дотримуйтесь такої послідовності дій.

1. Якщо ви з якихось причин ще цього не зробили – негайно самоізолюйтеся.

2. Зателефонуйте до сімейного лікаря (їхати до нього не варто).

Розкажіть про симптоми та історію своїх подорожей за останні кілька тижнів, а також – чи спілкувалися з людьми, у яких підтверджено коронавірус.

3. Якщо у вас немає сімейного лікаря – дзвоніть на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номером 0800-60-20-19.

4. Якщо самопочуття дуже погане, а також наявні задишка, утруднене дихання, кровохаркання, нудота, сплутаність свідомості – звертайтеся до швидкої допомоги за номером 103.

Якщо швидка відмовляється приїжджати – повідомте про цю ситуацію на гарячу лінію 0800-60-20-19 – там оформлять заявку на екстрену медичну допомогу як термінову.

5. Лікарі приймуть рішення про необхідність вашої ізоляції та госпіталізації, а також – протестують на COVID-19 і розкажуть, як лікуватися.

У приватних клініках результат ПЦР-тесту зазвичай гоговий за 1-3 доби.

Якщо ж сімейний лікар направив вас на безкоштовний тест, то його результату можна чекати і довше.

6. Якщо у вас дійсно є підозра на коронавірус, осіб, із якими ви контактували, також ізолюють до результатів вашого тестування.

Тож тепер ви знаєте, як діяти, якщо помітили в себе симптоми коронавірусу. Бережіть себе, зберігайте спокій і будьте здорові!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома під час карантину.

Головне фото: Pixabay

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