Що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу: покрокова інструкція

Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Ранок у Великому Місті зібрав усю важливу інформацію в одному матеріалі.
Офіційно в Україні вже лабораторно підтверджено 1 565 732 випадків COVID-19 (з них 1 268 886 уже одужали, 30 431 людина померла). Втім реальні цифри можуть бути в рази більшими.
То куди звертатися і як діяти, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус? Зараз усе детально розкажемо.
Для початку, нагадаємо ознаки, характерні для нового коронавірусу.
Симптоми коронавірусу
- Підвищена температура, лихоманка
- Сухий кашель
- Біль у горлі
- Ускладнене дихання
- Загальна слабкість
В окремих випадках також може спостерігатися риніт, кон’юнктивіт і діарея.
Симптоми захворювання можуть проявитися через 2–14 днів після зараження, втім у середньому стають помітними на 5-7 день.
Що робити, якщо ви підозрюєте в себе коронавірус?
Що робити, якщо ви помітили в себе симптоми коронавірусу? Дотримуйтесь такої послідовності дій.
1. Якщо ви з якихось причин ще цього не зробили – негайно самоізолюйтеся.
2. Зателефонуйте до сімейного лікаря (їхати до нього не варто).
Розкажіть про симптоми та історію своїх подорожей за останні кілька тижнів, а також – чи спілкувалися з людьми, у яких підтверджено коронавірус.
3. Якщо у вас немає сімейного лікаря – дзвоніть на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я за номером 0800-60-20-19.
4. Якщо самопочуття дуже погане, а також наявні задишка, утруднене дихання, кровохаркання, нудота, сплутаність свідомості – звертайтеся до швидкої допомоги за номером 103.
Якщо швидка відмовляється приїжджати – повідомте про цю ситуацію на гарячу лінію 0800-60-20-19 – там оформлять заявку на екстрену медичну допомогу як термінову.Також по темі: Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: покрокова інструкція Що приховує "індійська" вакцина від коронавірусу Коронавірус не зникне? Коли вчені прогнозують закінчення пандемії
5. Лікарі приймуть рішення про необхідність вашої ізоляції та госпіталізації, а також – протестують на COVID-19 і розкажуть, як лікуватися.
У приватних клініках результат ПЦР-тесту зазвичай гоговий за 1-3 доби.
Якщо ж сімейний лікар направив вас на безкоштовний тест, то його результату можна чекати і довше.
6. Якщо у вас дійсно є підозра на коронавірус, осіб, із якими ви контактували, також ізолюють до результатів вашого тестування.
Тож тепер ви знаєте, як діяти, якщо помітили в себе симптоми коронавірусу. Бережіть себе, зберігайте спокій і будьте здорові!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома під час карантину.
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