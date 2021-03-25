Безкоштовне навчання для іноземців? Українка розповіла про освіту в Туреччині

Українська емігрантка про турецьку освіту.

Українка Ліна вже 2 роки мешкає в Туреччині.

Сьогодні вона розкаже все, що знає про турецьку освіту.

У яких випадках Туреччина безкоштовно дає вищу освіту іноземцям?

Цікавинки шкіл

Шкільна форма – одяг, на який, мабуть у всіх, хто його носив, виробилася алергія.

В багатьох українських школах її носити необов’язково.

У турецьких – абсолютно всі учні повинні дотримувати шкільного дрес-коду.

У кожного навчального закладу він свій.

Шкільна форма складається з бавовняного гольфу, якщо це зима чи осінь, спідниць або брюк для дівчаток та штанів для хлопців. Якщо це весна або початок літа, то футболка з коміром, спідниця або брюки, – каже Ліна.

Носіння однакової шкільної форми в Туреччині обумовлено тим, що у сімей може бути різна матеріальна ситуація.

Щоб діти почувалися на одному рівні, є однакова шкільна форма.

Вища освіта

По-перше, в державних вишах Туреччини не можна вчитися за гроші.

Лише бюджетна форма навчання.

На бюджет беруть тих, хто добре складе іспити.

Усі інші можуть розраховувати лише на навчання в приватному навчальному закладі.

Цікавий факт. Іноземні громадяни також можуть навчатися в Туреччині безкоштовно. Існує певний грант, якщо іноземний абітурієнт дуже добре складає іспит, то за його навчання сплачує держава.

Обов’язкова умова для іноземців, які хочуть навчатися в турецькому державному виші – знання турецької мови.

Дотримання цього пункту перевіряється на додатковому іспиті.

Приватні навчальні заклади незнання турецької пробачають і дають можливість обрати мову викладання.

На відміну від України, в Туреччині вартість вищої освіти однакова для всіх – і для місцевих, і для приїжджих.

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Дивіться у відео.

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Фото: Unsplash

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