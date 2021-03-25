Безкоштовне навчання для іноземців? Українка розповіла про освіту в Туреччині

Українська емігрантка про турецьку освіту.
Українка Ліна вже 2 роки мешкає в Туреччині.
Сьогодні вона розкаже все, що знає про турецьку освіту.
У яких випадках Туреччина безкоштовно дає вищу освіту іноземцям?
Цікавинки шкіл
Шкільна форма – одяг, на який, мабуть у всіх, хто його носив, виробилася алергія.
В багатьох українських школах її носити необов’язково.
У турецьких – абсолютно всі учні повинні дотримувати шкільного дрес-коду.
У кожного навчального закладу він свій.
Шкільна форма складається з бавовняного гольфу, якщо це зима чи осінь, спідниць або брюк для дівчаток та штанів для хлопців. Якщо це весна або початок літа, то футболка з коміром, спідниця або брюки, – каже Ліна.
Носіння однакової шкільної форми в Туреччині обумовлено тим, що у сімей може бути різна матеріальна ситуація.
Щоб діти почувалися на одному рівні, є однакова шкільна форма.
Вища освіта
По-перше, в державних вишах Туреччини не можна вчитися за гроші.
Лише бюджетна форма навчання.
На бюджет беруть тих, хто добре складе іспити.
Усі інші можуть розраховувати лише на навчання в приватному навчальному закладі.
Цікавий факт. Іноземні громадяни також можуть навчатися в Туреччині безкоштовно. Існує певний грант, якщо іноземний абітурієнт дуже добре складає іспит, то за його навчання сплачує держава.
Обов’язкова умова для іноземців, які хочуть навчатися в турецькому державному виші – знання турецької мови.
Дотримання цього пункту перевіряється на додатковому іспиті.
Приватні навчальні заклади незнання турецької пробачають і дають можливість обрати мову викладання.Також по темі: Жорсткий карантин та безкоштовні ліки: як Туреччина бореться з коронавірусом Чому в Туреччині перед одруженням треба перевіритися на ВІЛ Елітні лікарні та штучне запліднення: що покриває медичне страхування в Туреччині
На відміну від України, в Туреччині вартість вищої освіти однакова для всіх – і для місцевих, і для приїжджих.
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