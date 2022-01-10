Чому в Туреччині перед одруженням треба перевіритися на ВІЛ

Емігрантка про медицину в Туреччині.
Українка Ліна вже два роки мешкає в Туреччині.
Сьогодні вона розкаже, чому в турецьких клініках немає аптек.
Чому раніше в місцевих лікарнях не дозволяли працювати іноземцям, а зараз навіть заохочують?
Медицина високого рівня
Ліна не натішиться турецькій медицині.
Каже, що країна досягла великих успіхів у лікуванні багатьох складних захворювань, а умови в місцевих лікарнях – просто казка.
Мабуть, єдиною ложкою дьогтю в бочці меду є те, що в Туреччині не вистачає спеціалістів в державних установах, але з цим ведеться дуже активна боротьба, – говорить Ліна.
Кадрова боротьба діє одразу з двох фронтів.
По-перше, турки залучають іноземців, щоб ті працювали на благо турецької медицини, а по-друге, почали активніше «вирощувати» власних спеціалістів.
Тепер в Туреччині на позиції лікаря працюють іноземні громадяни, хоча ще не так давно це було під забороною. У турецьких вишах збільшують кількість медичних факультетів, кількість студентів постійно зростає. Тому до 2023 року уряд обіцяє повністю закрити питання з недостачею медперсоналу, – ділиться Ліна.
Турецькі аптеки
Не менше, ніж турецькі лікарні, Ліну здивували турецькі аптеки.
Хоча б тим, що в Туреччині її не знайдеш на території клініки.
Тобто поширена в Україні практика, коли з кабінету з рецептом просто ідеш у «сусідній» кабінет по ліки – тут не працює!
Аптеки не можуть бути власністю лікарні, а тим розташовуватися на її території. Це ще один спосіб уникнути корупційних спокус.
Ще одна річ, яка б точно сподобалась українцям-любителям виписувати собі рецепти самостійно або ж просити порад у провізора.
Тут провізор не просто дозволяє собі порадити ліки – він має на це право!
Чому в Туреччині молодята перед тим, як одружитися, перевіряються на ВІЛ?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходить вакцинація у Туреччині.
Фото: Unsplash