Чому в Туреччині перед одруженням треба перевіритися на ВІЛ

Емігрантка про медицину в Туреччині.

Українка Ліна вже два роки мешкає в Туреччині.

Сьогодні вона розкаже, чому в турецьких клініках немає аптек.

Чому раніше в місцевих лікарнях не дозволяли працювати іноземцям, а зараз навіть заохочують?

Ліна не натішиться турецькій медицині.

Каже, що країна досягла великих успіхів у лікуванні багатьох складних захворювань, а умови в місцевих лікарнях – просто казка.

Кадрова боротьба діє одразу з двох фронтів.

По-перше, турки залучають іноземців, щоб ті працювали на благо турецької медицини, а по-друге, почали активніше «вирощувати» власних спеціалістів.

Не менше, ніж турецькі лікарні, Ліну здивували турецькі аптеки.

Хоча б тим, що в Туреччині її не знайдеш на території клініки.

Тобто поширена в Україні практика, коли з кабінету з рецептом просто ідеш у «сусідній» кабінет по ліки – тут не працює!

Ще одна річ, яка б точно сподобалась українцям-любителям виписувати собі рецепти самостійно або ж просити порад у провізора.

Тут провізор не просто дозволяє собі порадити ліки – він має на це право!

Чому в Туреччині молодята перед тим, як одружитися, перевіряються на ВІЛ?

