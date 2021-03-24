Доставляють емоції. Як працює команда Нової пошти

Як правило, посилка долає довгий, чітко спланований шлях. І саме від кур’єрів, водіїв, вантажників, операторів сканування на сортувальних терміналах та команди логістів може залежати, як швидко ми зможемо отримати відправлення.

Загалом ми звикли, що кур’єри доставляють посилки на автівках. Але є і кур’єри, які розвозять відправлення на електроскутерах. Або й пішки прямують до клієнта.

Зміна мотокур’єра Іллі починається о 8:30. Загальний інструктаж, обов’язковий медогляд і, як то кажуть – у бій. Біля спеціального стелажу він сканує, заздалегідь розсортовані, відправлення. Загалом це документи або невеликі пакунки, орієнтовно до 1 кг. Далі він загружає все в електроскутер і вирушаэ за адресами.

Кількість посилок завжди різна, але це може бути від 80 до 100 адрес, – ділиться хлопець.

Такий насичений графік у нього щодня. Та, як каже сам Ілля, робота його «чіпляє», а освіта психолога допомагає витримати шалений ритм.

Але найбільше його тішить – бути корисним.

«Кожна посилка для нас важлива, бо ми не знаємо, що там може бути. Як договір для якоїсь компанії, так і лікарняний чи паспорт… Кожен документ і кожна посилка важливі», – говорить Ілля.

А ось щоб Ілля вчасно доставив відправлення, на сортувальному терміналі працює оператор сканування Євген. Він дбає, щоб всі посилки були правильно розсортовані за напрямом відправки, проскановані, обережно завантажені у контейнер та передані не рейс водієві.

Сам Євген вважає, що важливість його роботи можна оцінити на 10 з 10. На перший погляд усе просто, але від його злагодженої роботи, настрою та мотивації залежить, як швидко ми отримаємо свій пакунок.

І поки Євген сканує всі відправлення та завантажує їх у БДФ-контейнер, до свого рейсу готується водій Олександр. А його маршрут уже розпланували у диспетчерському центрі компанії.

Більше про роботу команди Нової пошти дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про шлях посилки на пошті.

Фото: Pexels

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