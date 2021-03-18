За лаштунками пошти: який шлях проходить ваша посилка

Знаєте, який шлях проходить посилка під час доставлення? Пропонуємо зазирнути за лаштунки роботи пошти, аби побачити все на власні очі.

Посилку віддано, процес запущено! Річ спаковують, а ось пакування залежить від самого відправлення – його крихкості, форми та матеріалу. Далі пакуванню надають унікальний код та перевозять у наступний пункт – сортувальний термінал.

Саме туди потрапляють посилки після того, як відправник передав їх на пошті.

До слова, зазвичай, на терміналі обробляють приблизно 50 тисяч відправлень на годину. Тобто за одну добу термінал може відсортувати по одній посилці кожному мешканцю Одеси!

Сортувальний термінал

Зазвичай, працює усе так: вантажівки під’їжджають кузовом прямо до терміналу. Працівники викладають усі посилки на спеціальні рухомі стрічки. І тут починається… пакунки з різних куточків столиці та міст рушають до серця терміналу – сканеру.

Як правило, кожна посилка має спеціальний штрих-код, унікальний номер, який сканує система. А завдяки конструкції з дзеркал, сканер може зчитувати інформацію з 6 сторін коробки одночасно, звучить довго, а насправді – це долі секунди.

Прилад перевіряє вагу, габарити та зчитує інформацію про кінцеву адресу – куди пакунок рушає. І вже потім комп’ютер надає сигнал сортувальним стрічкам.

Схожа система працює у аеропортах, код допомагає доставити багажі за правильною адресою, слідом за мандрівниками. Але у нашому випадку замість валіз –посилки, а замість мандрівників – отримувачі.

Далі посилки розприділяються по містах та пунктах призначення.

Відбувається одночасне сортування посилок у кілька поверхів. І коли пункт призначення з’ясовано комп’ютером – коробка вирушає у конкретний рукав, конкретний географічний напрямок. Пакунок спускається вниз і далі по телескопічному конвеєрі заїжджає у вантажівку.

Автоматика і тепло людських рук

Автоматика допомагає пришвидшити сортування посилок, і відповідно – саму доставку. Але аж ніяк не замінює працівників. Як правило, людські руки торкаються пакувань на початку – коли викладають посилки на стрічку. І наприкінці – коли складають відправлення у вантажівки. І, звісно, увесь час, протягом дня за стабільною роботою стрічки має слідкувати спеціаліст.

Під час кожного нового етапу переміщення посилка сканується, аби відправники та отримувачі могли відстежити своє відправлення і прийти за ним.

Детальніше процес відправлення посилки дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про покупки в інтернеті.

Фото: Pexels

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