Топ-5 країн, які варто відвідати після карантину

Карантин лишив нас змоги вільно подорожувати світом та відвідувати нові місця, тож всі любителі туризму чекають, коли можуть повернутися до улюбленого заняття.

А що робити поки ми чекаємо відкриття кордонів? Правильно складати маршрути нових подорожей і шукати цікаві місця, які варто відвідати.

Тож Ранок у Великому Місті підготував для тебе топ-5 країн, які обов’язково треба відвідати після закінчення карантину.

Болівія

Болівія — країна, яка вражає своїми ландшафтами. Тут можна знайти все: гори, каньйони, озера, тропічні ліси Амазонки і навіть згаслі вулкани.

До Болівії варто приїжджати досліджувати екзотичну природу і насолоджуватися архітектурою колоніальних міст.

Ось вам кілька місць, які обов’язково треба відвідати в цій країні. Вони просто перехоплюють подих.

Місячна долина

Вона знаходиться за 10 км від столиці Болівії — міста Ла-Пас.

Коли ти знаходишся в цій долині, ти забуваєш, що ти досі на Землі. Фантастичні скелі, які століттями загартовувалися вітром, сонцем та дощем, тягнуться до самого горизонту. Вони змушують тебе вірити, що ти перебуваєш за межами земної кулі.

Це місце мабуть найбільш «інстаграмне» серед туристів.

Солончак Уюні

Місячна долина біля Ла-Паса не єдине місце в Болівії, яке може похизуватися неземними пейзажами.

Солончак Уюні також може перенести тебе з Землі на іншу планету, він є найбільшим у світі. Висохле озеро розташовується на висоті понад 3 тис. метрів і має площу близько 10 тис. кв. м.

Фактично озеро представляє собою солону пустелю, глибина залягання солі в деяких ділянках досягає 8 метрів.

Найбільш мальовничим це місце є в період дощів. Тоді поверхню солоного озера покриває невеликий шар води, і вся територія перетворюється в одну велику дзеркальну поверхню.

Місто Тіуанако

Це місце підійде для тих, хто любить вивчати історію. Вчені довго б’ються над розгадками таємниць цього міста, заснованого ще у II столітті нашої ери.

Цивілізацію, яка змогла побудувати ці величезні споруди, називають по імені її столиці — Тіуанако. Колись це місто було найбільшим в Центральних Андах, недарма його початкова назва в перекладі означало “центр світу”.

Головна визначна пам’ятка Тіуанако — палац Калаласайя, руїни якого оточені стінами з таких величезних кам’яних брил.

Монолітні стіни палацу були прикрашені мідними пластинами, які трималися на золотих цвяхах.

Від величезних залів з порталами і вікнами залишилися лише колони.

Туреччина

Ми звикли, що Туреччина це море, пляж та «all inclusive». А якщо я скажу, що тут ти зможеш покататися на лижах та вільно ходити під землею, як на поверхні.

Ти відразу не повіриш, але це реально у регіоні Каппадокія. Це зовсім інший бік Туреччини.

Каппадокія

Тебе можуть зачарувати тільки одні краєвиди, адже природа щедро наділила цю територію різноманітними природними, ландшафтними пам’ятками — каньйонами і озерами, за якими прокладена маса маркованих туристичних маршрутів різноманітної тривалості і складності

Тут знаходяться кам’яні стовпи, що нагадують своєю формою величезні, витягнуті гриби, насправді, є туфовими останцями, прикрашеними «шапкою» з базальту.

Подібне чудо геології стало можливим завдяки активній вулканічній діяльності, що мала місце на цій території кілька десятків мільйонів років тому.

Тут регулярно злітають в небо сотні яскравих куль. Такий вид відпочинку є одним з основних в цьому регіоні.

Якщо ти боїшся літати, то саме видовище сотень повітряних куль в небі одночасно — перехопить твій подих.

В Каппадакої існують підземні міста. Це пам’ятка раннього християнства.

Вулканічний туф — м’який і піддатливий матеріал, який дозволив створити древнім людям справжні підземні міста, що йдуть глибоко під землю і досі ще до кінця не досліджені.

Християнські підземні церкви рівномірно розподілені по всьому регіону і в даний момент їх кількість налічує близько 500 штук, у багатьох з них збереглися унікальні, рідкісні зразки наскального релігійного живопису — фрески.

Любителі гірськолижного відпочинку будуть вражені красою Ерджієсу, на ньому можна не тільки покататися на лижах, але і зайнятися скелелазінням.

Ерджієс — це згаслий вулкан, має висоту 3917 метрів над рівнем моря.

Всього понад сто кілометрів трас різної складності, розташовані по мальовничих схилах гори на висотах між 2100 і 3300 метрів. З точки зору логістики курорт спроектований ідеально — в 20 кілометрах від аеропорту Кейсера.

Перу

Перу — досить популярний туристичний напрям, тут знаходяться дві всесвітньо відомі пам’ятки: Мачу-Пікчу і лінії Наски. Країна велика тож є що подивитись.

Мачу пікчу

Високопоставлений високогірний хребет, 300 метрів над річкою Урубамба, величне містечко інків в Мачу-Пікчу є одним із тих місць, що варто відвідати за своє життя.

Крім самих вражаючих руїн, можна насолодитися красою пишних і часто хмарних гір.

Коли дивишся на Мачу-Пікчу, джунглі наче охоплюють гори, а річка далеко внизу. Неважко уявити, чому інки вибрали це місце для будівництва свого міста.

Каньйон Колька

Каньйон Колька є другим найглибшим каньйоном у світі, глибина досягає до 3400 метрів і є результатом сейсмічного розлому між двома вулканами.

Площа Каньйону Колька була заселена протягом тисяч років і була домом для Колагува, Кабани, а також інків.

Кам’яна тераса уздовж стін каньйону сягає 800 р.н.е. і все ще використовується сьогодні.

Ліма

Плаза де Армас

Одне з найбільш приємних місць у Лімі — головна площа Плаза де Армас (Plaza Mayor), в самому серці історичного кварталу міста.

Більшість будівель на площі, що належать до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, належать до середини 18-го століття. Багато споруд було відновлено після руйнівного землетрусу 1746 року.

Основні монументи навколо Пласа де Армас — собор на східній стороні і Палац уряду (Palacio del Gobierno) на північній стороні. Цікаві також Архієпископський палац і Casa del Oidor.

Провідний квадрат — це пішохідна вулиця, Jiron de la Union, з магазинами, ресторанами та історичними Іглесіа де Ла Мерсед.

Італія

Рим і Ватикан, Колізей і Пізанська вежа, піца та паста, а що ще ми знаємо про Італію? Куди варто ще поїхати, крім Риму та модної столиці — Мілану?

Мармурове місто Асколі-Пічено

Якщо хочеться побачити справжню італійську провінцію, де всі жителі знають одне одного і збереженні практично всі стародавні традиції Італії, тоді варто побувати в Асколі-Пічено.

Місто з цікавою назвою, яке часто називають “містом сотні веж”, заховалося в горах в 20 км від Адріатичного моря в регіоні Марке, що в центральній частині країни.

Більшість туристів, що побували тут, розповідають про дивовижне місто з листівки, де практично все в центрі будувалося з травертину відтінку кави з молоком.

Центральна площа piazza del Popolo з вежами, дзвіницями і будівлями в різних стилях — одна з найкращих в Італії.

На головній площі міста розташовані будівлі, що символізують три види влади: палац Народних Капітанів — політична влада, церква Святого Франциска — влада релігійна, а Лоджія Купців — комерційна.

Це місто варто твоєї уваги, тут на кожному кроці пам’ятки архітектури.

Серед цікавих місць в Асколі-Пічено: Урядовий палац на площі Ventidio Basso, церква святих Вінченцо і Анастазіо, церква San Pietro Martire, Римський міст Солеста, червоний храм Святого Эмідія, вулиця Зірок, Давньоримський театр.

Найвідоміша страва в Асколі-Пічено — фаршировані оливки, обсмажені у фритюрі, які продають на виніс або з місцевим анісовим лікером, або з незвичним вареним вином, яке виготовляють лише на півдні регіону Марки і Абруццо.

Печерне місто Матера

Цікаво побувати в стародавньому і досить загадковому італійському місті з незвичайною архітектурою — Матері.

Печерне місто, яке є одним з найдавніших в Італії, знаходиться в регіоні Базиліката. Археологічні дані свідчать про те, що поселення тут з’явилося в епоху неоліту.

До нашого часу в місті на скелі можна побачити збережені кам’яні ємності для води, зерна і давні гробниці.

Достеменно невідоме справжнє походження Матери, але є багато доказів того, що воно було пов’язане з грецькою цивілізацією.

Серед вражаючих пам’яток Матери: Церква Іоанна Хрестителя, печерна церква Santa Lucia, дім-музей Casa Grotta di Vico Solitario, Церква Страждань, Музей Рідола, Церква Санта-Марія-ді-Ідріс, Резервуар для води Palombaro Lungo, Природний парк Мурджія Матерана, Музей оливкової олії, Парк скульптур.

До речі саме тут Пазоліні знімав стрічку “Євангеліє від Матвія”, а Мел Гібсон — “Страсті Христові”.

Франція

Крім Парижу, в якому точно треба побувати за своє життя, Франція має і багато інших міст, які варті твоєї уваги. Ось кілька з них.

Мон-Сен-Мішель

Унікальне місце, яке не має аналогів у світі. Серед рівнини підноситься на скелі монастир.

Але насправді це не тільки монастир — це ціле місто з вузькими вуличками, кафе і безліччю красивих місць.

Кожен турист повинен зробити в Мон-Сен-Мішеля наступне: відвідати каплицю Notre-Dame-Sous-Terre, поспостерігати за припливом біля кам’яного парапету, під час відливу прогулятися біля підніжжя гори.

Папський палац в Авіньйоні

Один з яскравих представників регіону Прованс — Авіньйон і Папський Палац, внесений до списку спадщини ЮНЕСКО. Одне з найбільших готичних споруд в Європі.

Палац завжди відкритий для відвідувачів і відкриті практично всі кімнати. Для любителів гарного французького вина присутній винний льох, де можна продегустувати знаменитий Châteauneuf-du-Pape.

Щороку в місті Авіньйон проходить театральний фестиваль, вулицями проходить архітектурний ансамбль.

Долина Луари

Долину річки Луара за велику кількість королівських замків і палаців часто називають “Долиною замків”.

Місце видатної природної краси. Вона охоплює більше 280 км і знаходиться в красивому місці в середині річки Луари в центральній Франції.

Це місце наповнене безліччю культурно-історичних архітектурних пам’яток, які входять до списку Всесвітньої спадщини, а також замками в казковому стилі. Не дивно, що це одне з найбільш відвідуваних місць в країні.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали, як бюджетно подорожувати по Франції.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

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