Як бюджетно подорожувати по Франції?

Ми у Франції, країні, яка вдало розвинула систему громадського транспорту, і зокрема залізничного.

Електрички: Франція VS Україна

Ледве не кожен француз їздить на поїздах. Щоб не втрачати час, з передмістя до Парижа добираються не власними автівками, а регіональними електричками. Вони тут називаються RER. Поїзди відправляються кожні 5-10 хвилин і більшість зупинок інтегровані зі станціями метро. Тобто дуже легко можна змінити вид транспорту.

А от у Києві ситуація інакша. Щодня послугами міської електрички користуються тисячі людей. Для багатьох мешканців столичного району Троєщина електричка – це єдиний спосіб без заторів потрапити на правий берег. От тільки виходить це не завжди. Останнім часом поїзди ламаються, затримуються, чекати інколи доводиться більше ніж півгодини. А наступна електричка може прийти з 4 вагонів, замість шести. І як наслідок, всередині нелюдські умови і тиснява.

Скільки коштує проїзд у Франції?

Регіональні та міжрегіональні поїзди – найпопулярніший вид транспорту. Лише за 3 години, наприклад, можна доїхати з Марселя, що на півдні Франції, до Парижа. Значно швидше ніж машиною чи автобусом, адже поїзд може розігнатися до 300 кілометрів за годину, а автотранспорт має дотримуватись швидкісного режиму. Здається, вибір очевидний, якби не одне АЛЕ!

Залізничні поїзди у Франції належать компанії-монополісту, і тому вартість квитків просто вражає.

Іноді за поїздку з Парижа до Марселя треба заплатити 150 євро. Це якщо їхати у години пік. Якщо ж їхати рано вранці або ж пізно ввечері, за таку поїздку можна заплатити 30-50 євро. А ще вартість квитка залежить від дати: чим раніше купили квиток – тим дешевше обійдеться. Заощадити можна до 30%.

В Україні всі пасажирські перевезення залізничним транспортом також виконуються монополістом, у нас немає можливості обрати компанію, яка буде обслуговувати. А вартість квитка на поїзд – не залежить від часу поїздки. Українці купляють квитки завчасно не для того щоб зекономити, а щоб встигнути урвати потрібний квиток на певну дату.

Французи можуть подорожувати бюджетно

З’явився залізничний лоукост. Принцип роботи простий. Квиток коштує лише 10 євро, але включає тільки місце та невеличкий предмет багажу. Якщо хочеш провезти валізу – доплати. За місце біля розетки – теж доплати. А відправляються та прибувають такі лоукост-поїзди у невеличкі та віддалені вокзали. Сам поїзд дуже чистий. І що важливо – зручний.

Про зручність та розетки – це не просто так. Французи багато часу проводять у поїздах. Хтось досипає кілька годин у дорозі. Хтось вже у поїзді починає працювати. Тому дуже важливо мати доступ до Інтернету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: У Франції боржників не випускають за кордон

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.