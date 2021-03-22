Інтернет-гра у стосунки 8-літньої дівчинки Мілани Маханець та 13-річного Паши Пая змусила усю країну обговорювати поведінку юних блогерів та дії їхніх батьків. Ранок у Великому Місті не залишив тему поза увагою та взяв коментар у психолога Олега Следя.

Історія про нібито стосунки 8-літньої дівчинки з 13-річним хлопчиком заполонила весь інтернет-простір.

Діти викладали фотографії обіймів, поцілунків, фотографувалися у звабливих позах тощо. Тим часом батьки допомагали їм зі сторінками у соцмережах, де, варто зауважити, діти були дуже популярними.

Багато обурень протиріч з боку аудиторії викликають ще більшу цікавість.

Тому ми вирішили взяти коментар у експерта, щоб розібрати ситуацію з точки зору психології.





Недитячі стосунки маленьких блогерів Мілани та Паши обговорює вся країна: що ж каже психолог / 3 фотографії

– Дійсно, в соціальних мережах є велика кількість блогів про дітей, де контент відповідає віку дитини.

Але це особливий випадок. Справді дивно звучить, що батьки ведуть соціальні мережі своїх чад.

Який сенс? Заради реклами, хайпу, популярності?

Мама ж каже про відсутність впливу на свою ж дитину.

Якщо говорити з точки зору психології, то діти до 10 років беруть приклад з батьків, вони наслідують їх поведінку та стосунки в сім’ї.

Тому цілком можливо, що дівчинка копіює певну модель.

Гарним рішенням буде відправити батьків та дітей на первинну психологічну діагностику та дізнатися, чи дійсно все добре зі сприйняттям того, що відбувається навколо.

Чи можуть маленькі діти, як висловилась мама, ”відчувати справжнє кохання” у такому юному віці?

— У даному випадку не йдеться про кохання, адже загалом психологічний та сексуальний розвиток дитини починається в підлітковому віці.

До 10 років у дітей простежується латентний період, тому зазвичай вони спілкуються та проводять час з дітьми своєї статі без натяку на стосунки.

Є випадки (певне винятки), коли псиохоемоційний вік передує біологічному.

Тому такі бажання можуть виникати. Можливо, ця дівчинка виняток, однак, однозначно підтвердять лише дослідження.

Які психологічні проблеми можуть виникнути у дівчинки в майбутньому?

— Якщо це особлива ситуація, і вона починає входити в підлітковий вік, то це дійсно нормальне природне бажання, і про травми говорити недоречно.

Однак, якщо розглядати ситуацію 8-річної дівчинки, яка відповідає своєму віку, то тут виникає питання, чи не присутні ці травми вже зараз?

Травматичні моменти, які можуть виникнути:

Звісно, я називаю лише свої припущення щодо можливих травм.

Проміскуїтет (необмежені статеві відносини з багатьма партнерами).

Відсутність уваги батька та бажання “замінити” його в майбутньому.

Проблеми з самоцінністю, які можуть викликати тотальне знищення себе.

Багато людей обурились та вважають, що маму дівчинки необхідно позбавити батьківських прав. На вашу думку, чи це є вагомою підставою підключати правові органи?

— З точки зору закону, слід подивитися, наскільки можна втручатися в цю ситуацію, тому що вона є досить суперечливою.

Тому для початку необхідна діагностика поведінки батьків та дітей.

Можу припустити, що в цій ситуації є певний психологічний інцест (батьки вибудовують з дитиною партнерські стосунки на психоемоціному рівні, а не “батьківсько-дитячі”).

Чи бачите ви якесь однозначне вирішення?

— Тут не можна сказати однозначно, тому що це стовідсотково потребує діагностичних досліджень.

Тому не слід робити висновки, не розібравшись в ситуації повністю.

Кожна деталь може бути важливою.

Тому правильним рішенням є пройти обстеження, знайти корінь проблеми та намагатися виправити ситуацію, яка вже сталася.

Що ж кажуть щодо цього самі учасники скандалу?

Наші колеги з Вікна-Новини взяли інтерв’ю у Мілани та її мами Дарії Маханець.

До речі, раніше ми писали про те, як відреагувати на гомосексуальність своєї дитини.

Фото: Instagram

Спілкувалася Поліна Акуленко

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