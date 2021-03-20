Жіноче здоров’я: 5 питань, які часто соромляться поставити лікарю

Регулярні профілактичні огляди у гінеколога вкрай важливі для збереження здоров’я жінки. Відвідувати лікаря потрібно щонайменше раз на рік.

На жаль, більшість українок легковажно ставляться до цієї рекомендації.

Позиція “не болить – не піду” — неправильна та шкодить здоров’ю. Найчастіше стереотипи та сором’язливість заважають поставити лікарю інтимне питання.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 питань, які змушують жінок ніяковіти та поставили лікарю Оксані Негрич.

Як обрати найкращий метод контрацепції?

– Вибір методу контрацепції не завжди легке завдання через велику кількість доступних варіантів.

Найкращий метод – той, який ви будете постійно використовувати, задовольняти вас і вашого партнера, та не викликати побічних ефектів.

Не існує ідеальної контрацепції!

Спільно з вашим гінекологом повинні обговорити переваги та недоліки кожного методу відповідно до індивідуальної ситуації, а потім обрати метод, який зможете послідовно та максимально правильно використовувати.

Як боротись з неприємним запахом з інтимної зони?

– Те, що виділень не має бути і вони абсолютно позбавлені запаху – це всього лиш міф. Норма вагінальних виділень, які мають певний запах складає від 2 до 5 мл на добу.

Якщо з’явився неприємний запах (рибний чи виражено кислий) та супроводжується іншими неприємними симптомами: свербіж, дискомфорт, біль, почервоніння — варто негайно звернутись до гінеколога.

Не потрібно боротись з ним самостійно домашніми методами.

Запах може бути ознакою інфекції, яка передається статевим шляхом. Лише після огляду лікар зможе визначити проблему та за потребою призначити лікування.

Чи безпечно робити лазерну епіляцію в інтимній зоні?

– Лазерний промінь має маленьку довжину і глибше ніж шар шкіри він не проникає та не впливає на внутрішні репродуктивні органи, тому лазерна епіляція безпечна на всіх зонах, зокрема бікіні.

Хоча не доказано, що лазерна епіляція небезпечна для вагітних жінок та для тих, хто на грудному вигодовуванні, однак цим жінкам все-таки процедура протипоказана.

Головне обрати сертифіковане обладнання і спеціаліста, який має відповідну ліцензію.

Що таке інтимна пластика? Коли і навіщо потрібна пластика статевих губ?

– Інтимна пластика – це розділ естетичної гінекології, який має на меті корекцію форми і розміру великих статевих губ.

Найбільш медичним показником є дискомфорт.

Малі статеві губи можуть виступати за ділянку великих губ та створювати незручності.

Також супроводжується тертям при носінні одягу, болючістю та ризиком травматизації, навіть утворенням ран.

Чи нормально мати виділення коричневого кольору?

– Нормально мати кров’янисті виділення лише в час менструації. Тривалість менструації може тривати до 8 днів.

Виділення жовтого, коричневого або чорного, зеленого кольору з специфічним неприємним запахом, температурою, почервонінням, печінням, свербінням чи болем свідчать про запальні процеси.

Це привід звернутися до лікар на обстеження та здачу аналізів.

Профілактичний огляд у гінеколога – те, що потрібно кожній жінці для збереження власного здоров’я. Рекомендовано не менше, ніж раз на півроку.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповів про те, як виглядати молодше за свій вік.

Фото: Unsplash

Дарина Сіраш

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