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ICTV / Ранок / Чи потрібна вагітним вакцина від коронавірусу? Нові дослідження / 23.02.2021 12:30
23.02.2021 12:30
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Чи потрібна вагітним вакцина від коронавірусу? Нові дослідження


Свіжі новини про коронавірус в Україні та світі.

Сенсаційні дослідження, радикальні карантинні заходи та тестування вакцини на вагітних!

Про це та багато іншого читай нижче.

Вражаючі втрати через пандемію

Через пандемію COVID-19 людство втратило понад 20,5 мільйонів років життя!

Про це йдеться в дослідженні групи вчених з Іспанії, Німеччини, Великобританії та США, яке днями оприлюднили в британському науковому журналі “Scientific Reports”.

Під втраченими роками життя мається на увазі різниця між віком людини на момент смерті від коронавірусу і її очікуваною тривалістю життя.

Проаналізувавши статистику з усього світу, науковці дійшли висновку, що у найбільш постраждалих від коронавірусу державах кількість втрачених років життя може бути у 9 разів вищою, ніж через сезонні хвороби.

Лише у США налічується більше півмільйона смертей від COVID-19 — це більше, ніж Штати втратили у трьох великих війнах минулого століття.

Газета The New York Times вшанувала пам’ять загиблих передовицею з півмільйоном крапок — кожна символізує втрачене через пандемію життя.

Боротьба з коронавірусом в Укараїні та світі

В Ірландії штрафуватимуть туристів-порушників карантину на чотири тисячі євро або й позбавлятимуть волі на місяць.

Йдеться про мандрівників з 20 країн із високим рівнем зараження COVID-19, включаючи Австрію та Бразилію.

До слова, внести правки до законодавства незабаром можуть і у Фінляндії.

За відмову від медогляду чи тесту на коронавірус громадян, які в’їжджають до Фінляндії з країн із несприятливою епідемічною обстановкою, пропонують карати штрафом або ж позбавленням волі на строк до трьох місяців.

Тим часом, Кабінет міністрів України вирішив повертатися до моделі адаптивного карантину.

У постанові від 17 лютого зазначено, що залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або в окремих регіонах буде встановлюватися “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки.

З 24 лютого на території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Які ж обмеження це передбачає?

Забороняється

  • перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • знаходитися в громадських місцях та транспорті без маски чи респіратора;
  • проводити масові заходи;
  • здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж є місць для сидіння.

Введені будуть також заборона на роботу нічних клубів та певні обмеження роботи закладів харчування.

Тестування вакцини на вагітних

Наостанок про дослідження, довколо якого нині точаться суперечки в науковій спільноті.

Компанії Pfizer та BioNTech почали тестувати свою РНК-вакцину від коронавірусу на вагітних.

У дослідженні беруть участь близько чотирьох тисяч здорових вагітних жінок, старших 18 років з США, Канади, Аргентини, Бразилії, Мозамбіку, Південної Африки, Великобританії та Іспанії.

Термін їхньої вагітності не менш як 24 тижні.

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До добровольців долучилася лікарка Джейн Мартін, що працює в Медичному центрі Окснера, штат Луїзіана, США.

Нині вона на 37 тижні вагітності. Ось, як пояснює, чому зважилася на щеплення від коронавірусу:

Я вирішила вакцинуватися, тому що маю високий ризик зараження на  COVID-19 через свою роботу. Вважаю, що користь від отримання вакцини перевищує потенційні ризики.

Які результати цього дослідження? Наскільки воно етичне?

І як тяжка форма COVID-19 впливає на серцевий м’яз людини?

Відповіді на ці та інші питання дивітсья у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібне дітям щеплення від коронавірусу.

Фото: Pixabay

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Теги: COVID-19, вакцина, коронавірус, пандемія
23.02.2021 12:30



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