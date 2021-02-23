Чи потрібна вагітним вакцина від коронавірусу? Нові дослідження

Свіжі новини про коронавірус в Україні та світі.
Сенсаційні дослідження, радикальні карантинні заходи та тестування вакцини на вагітних!
Про це та багато іншого читай нижче.
Вражаючі втрати через пандемію
Через пандемію COVID-19 людство втратило понад 20,5 мільйонів років життя!
Про це йдеться в дослідженні групи вчених з Іспанії, Німеччини, Великобританії та США, яке днями оприлюднили в британському науковому журналі “Scientific Reports”.
Під втраченими роками життя мається на увазі різниця між віком людини на момент смерті від коронавірусу і її очікуваною тривалістю життя.
Проаналізувавши статистику з усього світу, науковці дійшли висновку, що у найбільш постраждалих від коронавірусу державах кількість втрачених років життя може бути у 9 разів вищою, ніж через сезонні хвороби.
Лише у США налічується більше півмільйона смертей від COVID-19 — це більше, ніж Штати втратили у трьох великих війнах минулого століття.
Газета The New York Times вшанувала пам’ять загиблих передовицею з півмільйоном крапок — кожна символізує втрачене через пандемію життя.
Боротьба з коронавірусом в Укараїні та світі
В Ірландії штрафуватимуть туристів-порушників карантину на чотири тисячі євро або й позбавлятимуть волі на місяць.
Йдеться про мандрівників з 20 країн із високим рівнем зараження COVID-19, включаючи Австрію та Бразилію.
До слова, внести правки до законодавства незабаром можуть і у Фінляндії.
За відмову від медогляду чи тесту на коронавірус громадян, які в’їжджають до Фінляндії з країн із несприятливою епідемічною обстановкою, пропонують карати штрафом або ж позбавленням волі на строк до трьох місяців.
Тим часом, Кабінет міністрів України вирішив повертатися до моделі адаптивного карантину.
У постанові від 17 лютого зазначено, що залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або в окремих регіонах буде встановлюватися “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки.
З 24 лютого на території України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Які ж обмеження це передбачає?
Забороняється
- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- знаходитися в громадських місцях та транспорті без маски чи респіратора;
- проводити масові заходи;
- здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж є місць для сидіння.
Введені будуть також заборона на роботу нічних клубів та певні обмеження роботи закладів харчування.
Тестування вакцини на вагітних
Наостанок про дослідження, довколо якого нині точаться суперечки в науковій спільноті.
Компанії Pfizer та BioNTech почали тестувати свою РНК-вакцину від коронавірусу на вагітних.
У дослідженні беруть участь близько чотирьох тисяч здорових вагітних жінок, старших 18 років з США, Канади, Аргентини, Бразилії, Мозамбіку, Південної Африки, Великобританії та Іспанії.
Термін їхньої вагітності не менш як 24 тижні.Також по темі: Провальні вакцини від COVID-19: хто зазнав поразки в боротьбі з пандемією Пандемія триватиме ще 7 років? Останні новини про COVID-19 Наукові сенсації. Що ми не помітили через пандемію
До добровольців долучилася лікарка Джейн Мартін, що працює в Медичному центрі Окснера, штат Луїзіана, США.
Нині вона на 37 тижні вагітності. Ось, як пояснює, чому зважилася на щеплення від коронавірусу:
Я вирішила вакцинуватися, тому що маю високий ризик зараження на COVID-19 через свою роботу. Вважаю, що користь від отримання вакцини перевищує потенційні ризики.
Які результати цього дослідження? Наскільки воно етичне?
І як тяжка форма COVID-19 впливає на серцевий м’яз людини?
Відповіді на ці та інші питання дивітсья у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібне дітям щеплення від коронавірусу.
Фото: Pixabay