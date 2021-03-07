Місія нездійсненна? Чому оплатити комунальні послуги в Еквадорі майже неможливо

Українка про комунальні послуги в Еквадорі.

Алла вже сім років живе в Еквадорі.

Сьогодні вона розкаже, чому сплата комуналки та податків в Еквадорі – це справжня перевірка на міцність.

Чому оплатити електроенергію через інтернет родина українки може лише, якщо вдома мінімум три людини?

Як карантин полегшив процедуру оплати водопостачання?

Проблемні комунальні послуги

Любиш користуватися благами цивілізації – люби і платити за них.

Але будь готовий, що ця любов може бути невзаємною!

Як-от в еквадорському місті Сан-Вісенте, де живе Алла.

Дуже часто тут бувають скачки електроенергії, під час яких можуть згоріти або вийти з ладу електроприлади. Вимкнення світла на кілька годин без попередження теж поширене явище в Еквадорі. Особливо часто тут вимикають світло на початку сезону дощів, який триває з січня по травень, – каже жінка.

Якою б не була якість надання послуги – платити за неї все одно доведеться, якщо, звісно, вдасться.

Алла каже, що в Еквадорі ця і так не дуже приємна процедура перетворюється на справжній квест.

Справа не в чергах, а у тому, що постійно виникають якісь перебої із системою. Таким чином, ти приїздиш, стоїш в черзі, а тобі кажуть, що не можеш провести оплату, бо не працює система. У малих містах не так багато місць сплати. Наприклад, від мого дому до найближчого такого місця їхати годину. І дуже дратує, коли приїздиш кілька разів, а сплатити за світло не вдається.

Додатковий квест – водопостачання

Водопостачання Алла оплачує окремо від електроенергії.

До пандемії для цього потрібно було їхати в інше місто, адже можливості сплатити онлайн не передбачалося.

Однак із запровадження карантину водопостачальникам теж довелося пізнати блага цивілізації.

Хоч на щось цей карантин вплинув позитивно, хоч сама система досить дивна.

Для сплати за воду ти просто робиш переказ з рахунку на рахунок, треба надіслати їм повідомлення з підтвердженням. Вони друкують квитанцію, роблять фото і відправляють тобі. Добре, що перебоїв не виникає, – каже жінка.

Заради якого податку доводиться вистоювати кілометрову чергу в перші дні нового року?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як турецькі торговці ошукують туристів на ринках.

Фото: Unsplash

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