Календар стрижок на березень 2021: коли краще стригтися

Місячний календар стрижок на березень 2021 показує, у які дні варто стригти волосся, а коли зачіску краще взагалі не чіпати.

Весна — пора змін та пробудження.

Вона надихає, відроджує і дозволяє позбутися обридлої шапки.

Тому ми цілком розуміємо твоє бажання оновити свою зачіску.

Проте перед тим, як записатися до перекаря, зазирни у календар стрижок на березень 2021, щоб все пройшло вдало, а результат тебе тільки тішив.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у березні 2021

1, 7, 10, 17, 18, 24, 30 березня

Детальний календар стрижок на березень 2021

1 березня: Стрижка у цей день сприятиме покращенню твоєї привабливості та здоров’я, особливо дихальної системи. А також допоможе здобути впевненість у собі і подарує сили на нові досягнення.

7 березня: У цей день стрижка сприятливо вплине на стан твого волосся. Воно стане густішим та набуде здорового вигляду. Кінчики будуть менше сіктися. У твоє життя неодмінно прийде багато позитивної енергії.

10 березня: Не бійся кардинально змінювати свій стиль сьогодні. Це допоможе тобі стати більш харизматичним(-ою), а також притягне зміни в житті.

17 березня: Будь-які маніпуляції з волоссям у цей день неодмінно покращать його стан. Стрижка додасть творчого поштовху та нових кольорів у життя.

18 березня: Ще один сприятливий день для зміни зачіски й доглядових процедур за волоссям.

24 березня: Стригтися у цей день корисно, як для волосся, так і для твого гаманця. Це може залучити додатковий фінансовий прибуток.



30 березня: Прекрасний день для стрижки. Особливо, ослабленого та рідкого волосся. Пасма після салонних процедур стануть густішими та більш здоровими на вигляд.

Несприятливі дні для стрижки в березні 2021

2, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 31 березня

Всі інші дати лютого, не позначені в календарі сприятливих та несприятливих днів, вважаються нейтральними для походу до перукарні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стильні зачіски на весну 2021 року.

Фото: Pexels

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