Як оригінально провести час із друзями та сім’єю

8 березня, Масляна та решта березневих розваг, здається, закінчились.

Проте це не привід занурюватися у сімейні турботи.

Весело проводити час разом зі своїми близькими можна завжди!

Ранок у Великому Місті підкаже ідеї, які точно сподобаються твоїй сім’ї та друзям.

Варіанти розваг, які варто спробувати

Геокешинг

Суть геокешинга полягає в розміщенні невеликих схованок в важкодоступних місцях і публікації їх GPS-координат і підказок для пошуку, які знаходяться на сайті шанувальників гри.

Завдання гравців — знайти схованку за допомогою трекера і повідомити про це іншим.

Той, хто знайшов скарб може взяти сувенір, а натомість покласти щось рівноцінне.

Контейнер зі скарбом при цьому обов’язково потрібно повернути на місце і як слід замаскувати – наступним гравцям теж має бути цікаво.

Карта бажань

За допомогою паперу, ножиць, маркерів та журналів з яскравими фотографіями можна зробити карту, яка допоможе сформувати цілі на майбутнє.

Такий візуально привабливий план буде нагадувати про твої мрії, а також про атмосферний вечір разом із близькими.

Пейнтбол

Тебе точно охопить командний дух під час цієї гри.

Із застосуванням пневматичної зброї, яка стріляє капсулами фарби, дві команди грають на відкритих лісових полях.

Гра проводиться із штучними перешкодами та укриттями. Можна обрати різні сюжети бою.

Наприклад: утримання форту, руйнування моста, порятунок заручника або класичний пейнтбол – гравці вражають кожного в протилежній команді.

Екологічне виховання

Популяризація екосвідомості набирає обертів.

Хочеш бути в тренді й долучитися до збереженя природи?

В цьому допоможуть лекції, екскурсії по місцях переробки сміття, соціальні проєкти засаджування дерев та навіть онлайн-курси, завдяки яким можна стати обізнаним у системі навколишнього середовища.

А з друзями це буде ще цікавіше.

Фільми іноземною мовою

Кіномарафони стали вже традицією для затишних посиденьок, проте цей час можна використати якомога продуктивніше.

Можна отримати нові емоції від улюбленого фільму, а також удосконалити свої навички іноземної мови.

Чому б не спробувати вивчити незрозумілі слова після перегляду?

Волонтерство

Зараз існує чимало способів допомоги з можливостями відвідати різні куточки країни та світу.

Вибір настільки великий, що можна поїхати як на вихідні, так і на цілий рік.

Соціальні об’єднання допомагають підприємствам, навчальним закладам, лікарям, що борються з COVID-19, людям які потребують допомоги, а також у розважальних і благодійних заходах.

Потрібно лише залучитися до таких організацій, робити добро й отримувати від цього задоволення!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди можна полетіти під час карантину.

Фото: Unsplash

Анастасія Закомолдіна

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