Відірватися неможливо: ТОП найцікавіших настільних ігор

Настільні ігри стали справжнім трендом серед молоді.

Частково на це вплинув коронавірусний карантин, який зробив частину звичних розваг неможливими.

Але факт залишається фактом: сучасні настолки виявились настільки захопливими, що вмить закохали в себе тисячі людей.

Але як не розгубитися в різноманітності й обрати справді цікаву гру? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе чудову добірку.

Кількість гравців: 3-4

Час гри: 60-90 хвилин

Цю гру обожнюють і новачки, і досвідчені гравці. Оскільки тут прості правила, і водночас широкі тактичні можливості.

Дія гри відбувається на безлюдному острові Катан.

Задача гравців – заселити його і зробити все можливе, щоб саме ваші міста і поселення розвивалися успішніше за сусідські.

Результат гри залежить не лише від вдалих цифр на кубиках, але й від логічного мислення та вміння домовлятися з іншими гравцями.

Кількість гравців: 2-12

Час гри: 30-60 хвилин

Неймовірно весела, динамічна і захоплива гра, яка навчить тебе гарно блефувати 🙂

Перед початком кожен гравець тягне свою роль – добрий гном або саботер. Цю карточку треба тримати в таємниці до кінця гри.

Задача гномів – побудувати найближчий шлях до золота, а от саботери мають завадити їм це зробити.

На тебе чекають інтриги та несподівані сюжетні повороти. Сумно точно не буде!

Кількість гравців: 4-40

Час гри: 45-90 хвилин

Гра Аліас уже давно стала справжньою класикою. Вона сподобається тим, хто любить грати в слова та «крокодила». Або просто хоче весело провести час і поповнити свій словарний запас.

Гравці діляться на команди. Один гравець тягне карточки зі словами і повинен швидко пояснити їх усім іншим, не вживаючи однокореневих слів.

Яка команда відгадає більше слів за відведений час – та й виграла.

Існують різні варіанти гри, тож кожен зможе підібрати собі варіант за віком та інтересами.

Кількість гравців: 2-4

Час гри: 40-90 хвилин

Тут усе як в реальності.

Мета цієї мегаактуальної гри – врятувати людство від небезпечних вірусів і знайти ліки, що зупинять пандемію.

У грі багато ролей. Тут і лікар, і експерт з надзвичайних ситуацій, і спеціаліст з карантину…

Кожен має різні здібності, але ціль в усіх одна: знайти винайти від усіх чотирьох хвороб і звільнити людство з полону пандемії.

Кількість гравців: 1-5

Час гри: 90-115 хвилин

Серп – це красива і суператмосферна гра для досвідчених гравців. Вона переносить в альтернативний світ постапокаліптичної Європи початку ХХ століття.

Розібратися у правилах не так уже й просто, але якщо ти це зробиш – зупинитися вже буде неможливо: гра шалено затягує.

У ній ти будеш: виробляти ресурси, зводити будівлі, будувати гігантських роботів, переправлятися через ріки, воювати з іншими державами, здобувати силу та популярність – і ще багато чого іншого.

Гра настільки багатоманітна, що щоразу використовувати одну й ту саму стратегію в тебе точно не вийде. Щоразу все буде по-новому.

Усі ці ігри мають доповнення, які можна докупити, якщо набридне грати за основними правилами.

Тож грайте в цікаві ігри, весело проводьте час та читайте інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про цікаві настільні ігри для компанії.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.