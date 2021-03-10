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ICTV Ранок 10.03.2021 09:04
10.03.2021 09:04
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Масляна 2021: найкращі солодкі начинки для млинців


Масляна 2021 – рецепти найсмачніших солодних начинок для млинців.

Масляна прийшла, а отже – час готувати рум’яні та ароматні млинці!

Ми зібрали для вас найсмачніші та найпростіші в приготуванні солодкі начинки для млинців. Ягоди, морозиво, шоколад чи, може, яблука в карамелі…

Що вам більше до смаку? Обирайте – і смачного! 🙂

Начинка для млинців солодка – з карамелізованими яблуками

  • 3 яблука
  • 120 грамів цукру
  • 50 грамів вершкового масла
  • 2 ст.л. подрібнених волоських горіхів
  • Кориця за смаком

Яблука очистіть і поріжте кубиками. На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть вершкове масло, додайте цукор і проваріть до розчинення цукру.

Після цього всипте яблука і варіть на повільному вогні до розм’якшення яблук.

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Посипте корицею, акуратно перемішайте та зніміть з вогню. Змішайте з подрібненими горішками. Охолодіть до кімнатної температури – і можна начиняти млинці.

З морозивом і ягодами

  • 200 грамів морозива
  • Свіжі або заморожені ягоди (ваші улюблені) – 200 грамів

В серединку млинця викласти трохи морозива і ягоди. Скласти куточком. Прикрасити ягодами і морозивом. Зверху можна полити розтопленим шоколадом, медом або полуничним джемом.

З шоколадним кремом

  • 100 грамів шоколаду
  • 30 грамів вершкового масла
  • 3 столових ложки згущеного молока

Постійно помішуючи, розтопіть на водяній бані шоколад з вершковим маслом. Зніміть миску з водяної бані і додайте згущене молоко. Тож начинка для млинців солодка – готова!Кожен млинець змастіть шоколадом і скрутіть трубочкою. Зверху прикрасьте шоколадом, горіхами та свіжою м’ятою.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти найкращих солоних начинок для млинців.

Фото: Pixabay

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Теги: Масляна, млинці
10.03.2021 09:04



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