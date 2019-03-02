Масляна 2019: найкращі несолодкі начинки для млинців

Масляна – дуже смачне свято, яке неможливо уявити без млинців – круглих і рум’яних, наче весняне сонце! Саме вони є символом та головною стравою цього свята.

Ранок у Великому Місті вирішив поділитися з вами найсмачнішими рецептами солоних начинок для млинців. Упевнені – вам сподобається! 🙂

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З червоною рибою

200 грамів слабосоленої сьомги

100 грамів плавленого сиру

Свіжий або заморожений кріп

1 свіжий огірок

Наріжте рибу і огірок довгими тонкими пластинками. Змастіть млинчики сиром, посипте нарізаним кропом. Зверху розкладіть огірок і сьомгу, зверніть кожен млинчик у трубочку та розріжте на дві частини.

З печінкою

300 грамів курячої печінки

1 морквина

1 цибулина

Олія, вершкове масло, сіль, перець

Наріжте печінку соломкою. Морку натріть, цибулину поріжте півкільцями. Злегка обсмажте овочі на олії та перекладіть їх на тарілку. Окремо обсмажте печінку до утворення рум’яної скоринки. Перед тим, як знімати печінку з сковорідки, посоліть і поперчіть за смаком. Змішайте печінку та овочі, додайте 15 грамів вершкового масла та подрібніть за допомогою м’ясорубки або блендера.

З броколі і сирним соусом

150 грамів броколі;

75 грамів твердого сиру

150 мл нежирних вершків;

Сіль, спеції за смаком

Нагрійте вершки, додайте у них натертий сир. Посоліть за смаком. Постійно помішуючи, варіть до загустіння. Після цього – зніміть з вогню. Соус готовий.

Броколі відваріть 2-3 хвилини в підсоленому окропі. Відкиньте на дуршлаг і одразу ж промийте холодною водою. Це потрібно, аби овоч не втратив свій красивий зелений колір. Після цього – дрібно поріжте броколі, викладіть на млинці і залийте соусом. Зверніть млинці в трубочку. Якщо соус залишився – можна полити млинці зверху або просто подати у соусниці.

Аліна Воронкова

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