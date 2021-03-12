Привітання на Масляну 2021: вірші, проза та картинки

Шукаєш привітання на Масляну 2021? Ти на правильному шляху. Адже Ранок у Великому Місті підготував матеріал, де ти знайдеш найкращі привітання з Масляною у віршах, прозі та картинки.
Привітання на Масляну 2021 у віршах
Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікрою поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.
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З Масляною вітаю!
Щастя і добра бажаю!
Будь завжди, як смачний млинець –
Гарячий, свіжий, молодець!
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Будем Масляну стрічати,
Люту зиму проводжати.
Будуть танці, будуть співи,
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято,
З ним дозвольте привітати!
***
Масляна до нас прийшла,
Отже, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося всім солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
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Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І млинцями щиро пригощає нас,
Тиждень весняний і масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь по всяк час,
Для розваги і розради
Масляна – найкращий час.
Короткі смс-привітання на Масляну 2021 у прозі
Вітаю з Масляною! Бажаю радості, пустотливого настрою, смачних страв. Щоб у душі завжди було сонячно та тепло, ситого життя і сімейного благополуччя тобі!
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Вітаю з приходом весни, з Масляною! Нехай весняні дні принесуть радість, мир, благополуччя, душевне тепло та любов.
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Вітаю з Масляною! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку лунав сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, а рідні щоб рідні були здорові!Також по темі: Привітання з Днем ангела Марії: проза, вірші та картинки Оригінальні привітання з Днем народження: вірші, проза та листівки Привітання з 8 Березня для коханої, мами та бабусі
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З Масляною тебе вітаю! Нехай на столі завжди будуть млинці з ікрою, у домі панує злагода, а в душі оселиться тепло. Нехай зима забере всі негаразди, а весна принесе щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя та достаток.
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Вітаю з Масляною, з чудовим святом млинців і гучних веселощів. Бажаю, щоб в житті було стільки радості й достатку, скільки напекли всі разом у світі смачних млинців. Бажаю, щоб будь-яка печаль твоя розтопилася, як масло. А серце хай прагне до весняного щастя.
Картинки та листівки на Масляну 2021
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