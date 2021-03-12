Привітання на Масляну 2021: вірші, проза та картинки

Шукаєш привітання на Масляну 2021? Ти на правильному шляху. Адже Ранок у Великому Місті підготував матеріал, де ти знайдеш найкращі привітання з Масляною у віршах, прозі та картинки.

Привітання на Масляну 2021 у віршах

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікрою поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.​​​​​​​

***

З Масляною вітаю!

Щастя і добра бажаю!

Будь завжди, як смачний млинець –

Гарячий, свіжий, молодець!

***

Будем Масляну стрічати,

Люту зиму проводжати.

Будуть танці, будуть співи,

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято,

З ним дозвольте привітати!

***

Масляна до нас прийшла,

Отже, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб жилося всім солодко,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І млинцями щиро пригощає нас,

Тиждень весняний і масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь по всяк час,

Для розваги і розради

Масляна – найкращий час.

Короткі смс-привітання на Масляну 2021 у прозі

Вітаю з Масляною! Бажаю радості, пустотливого настрою, смачних страв. Щоб у душі завжди було сонячно та тепло, ситого життя і сімейного благополуччя тобі!

***

Вітаю з приходом весни, з Масляною! Нехай весняні дні принесуть радість, мир, благополуччя, душевне тепло та любов.

***

Вітаю з Масляною! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку лунав сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, а рідні щоб рідні були здорові!

***

З Масляною тебе вітаю! Нехай на столі завжди будуть млинці з ікрою, у домі панує злагода, а в душі оселиться тепло. Нехай зима забере всі негаразди, а весна принесе щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя та достаток.

***

Вітаю з Масляною, з чудовим святом млинців і гучних веселощів. Бажаю, щоб в житті було стільки радості й достатку, скільки напекли всі разом у світі смачних млинців. Бажаю, щоб будь-яка печаль твоя розтопилася, як масло. А серце хай прагне до весняного щастя.

Картинки та листівки на Масляну 2021

***

***

Тепер ти знаєш як привітати привітати з Масляною 2021 своїх рідних, друзів та знайомих. користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Масляної.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.