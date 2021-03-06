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ICTV Ранок 06.03.2021 11:37
06.03.2021 11:37
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Купити нерухомість неможливо? Українка про життя в Пуерто-Рико


Українська емігрантка про життя в Пуерто-Рико. 

Українка Аліса вже півтора роки живе і вивчає острів Пуерто-Рико.

Жінка розповість, що за страву в Пуерто-Рико готують із зелених бананів.

Чим відрізняються  будинки за 80 тисяч доларів від житла за півмільйона?

Дорога нерухомість 

Прекрасні види, теплий океан, тропічні фрукти – коли уявляєш собі життя в Пуерто-Рико ненароком починаєш мріяти про власний будиночок там.

Для більшості людей це і справді лише мрія, адже в реальності, щоб обзавестися пуерториканською нерухомістю, треба сидіти на мішках із золотом.

Щоб купити будинок, вам знадобиться від 80 тисяч доларів до, можливо, до 2 мільйонів доларів. Це все залежить від території від району, де ви живете. Звичайно в столиці в Сан-Хуано ціни набагато вищі, трішки далі від Сан-Хуано менші, а на інших територіях вже будуть помірні ціни, – розповідає Аліса.

Сан-Хуан – це столиця і серце Пуерто-Рико! Тож, більшість намагається розжитися саме столичною нерухомістю або житлом у передмісті! Ціни стартують від 80 тисяч доларів.

Місцеві звички

За час життя Пуерто-Рико Алісу здивували не лише ціни на нерухомість, але й місцеві застільні звички.

Наприклад, жодні посиденьки тут не обходяться без вина, рому або ж сангрії – іспанського напою на основі червоного вина і фруктів.

Найпоширеніші страви – рис, бобові, морепродукти.

Нерідко подають страви із зелених бананів.

І це – не десерт, як ви могли подумати.

Національною стравою є мофонга. Це страва, яка готується з зелених бананів. Консистенція нагадує  картоплю. Мафонго готують із куркою, з морепродуктами, з телятиною. Є дуже багато різновидів мафонго, – каже Аліса.

У ресторані бюджетного класу подалі від Сан-Хуану за порцію мафонго просять шість-сім доларів.

У центрі пуерториканської столиці – усі 20 за цю ж зеленобананову страву.

Також по темі: Веселе життя у Пуерто-Ріко! Українка розповіла правду про країну Життя в Пуерто-Ріко: чому в спекотній країні платять аж 500 доларів за комуналку Старі автомобілі в Пуерто-Рико не купиш дешевше 18 тисяч доларів?

Чому пуерториканці люблять фуд-корти?

Як купити п’ять кілограмів м’яса за ціною одного?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують пологи на Пуерто-Ріко.

Фото: Unsplash

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Теги: Пуерто-Ріко, українські емігранти
06.03.2021 11:37



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