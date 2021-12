Веселе життя у Пуерто-Ріко! Українка розповіла правду про країну

Від Сінгапуру до Еквадору, від Йорданії до Фінляндії – де ми тільки не знаходили українських емігрантів. Емігрантка з України Аліса розповіла нам про справжнє життя у Пуерто-Ріко.

Сьогоднішню нашу героїню доля занесла в не менш екзотичний земний куточок. На Батьківщині Аліса працювала борт- провідницею.

Згодом вона змінила українські авіалінії на авіалінії Бахрейну. Cаме там дівчина зустріла свою долю – військового зі Сполучених Штатів у Пуерто-Ріко.

Аліса відверто розказала про життя людей, з якими живе пліч-о-пліч вже півтора роки: про вечори сальси, які вони влаштовують просто неба; про їхню іспанську, яку дуже складно зрозуміти іноземцю.

А також про звичку пуерторіканців водити своїх домашніх улюбленців до салонів краси.

Так, якби існував офіційний рейтинг найвеселіших націй світу, то пуерторіканці були б в топі.

Їхнім силам та бажанню відриватися можна тільки позаздрити, переконує Аліса.

Бувало, вечорами на вихідних просто збираються на вулиці і танцюють під музику сальсу.

Навіть звичайних похід на пляж місцеві перетворюють на справжнє свято.

До речі, пляжі – це найпопулярніше і найулюбленіше місце пуерторіканців. Все ж там 40-градусна спека переноситься легше.

Якщо безмежна любов до веселощів – це перше, на що звернула увагу Аліса, то друге – це безмежна любов до тварин.

Українку дуже здивувало, як пуерторіканці носяться зі своїми улюбленцями.

У Пуерто-Ріко офіційно дві мови – англійська й іспанська.

Остання більш популярна серед місцевого населення, і часто зрозуміти пуерто-ріканську іспанську можуть теж лише місцеві.

Народ, який любить повеселитися НАПЕВНО більше, ніж поїсти. І здавалося, ніщо цього не зможе змінити. Однак прийшов непроханий коронавірус і зупинив навіть енергійних та відривних пуерторіканців.

Які, як і ми з вами, намагаються не ігнорувати небезпек. Але колись, сподіваємося зовсім скоро, Covid-19 відступить — і з цієї нагоди не лише Пуерто-Ріко влаштує гучний карнавал, а і весь світ.

Фото: Unsplash

