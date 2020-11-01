Життя в Пуерто-Ріко: чому в спекотній країні платять аж 500 доларів за комуналку

Українська емігрантка розповіла про життя в Пуерто-Ріко.

За що місцеві орендодавці беруть по декілька тисяч доларів на місяць зі своїх орендаторів?

Чому Алісин житловий комплекс охороняється, майже як президентська резиденція?

Та чому пуерториканці завішують майже всі кімнати своїх будинків кондиціонерами, і наскільки це здорожчує комуналку?

Про це розповіла українська емігрантка Аліса, яка живе в Пуерто-Рико.

Карибське море з одного боку, Атлантичний океан з іншого, вічне літо та незабутні краєвиди – все це про Пуерто-Рико.

Щоб жити серед цієї краси, треба запастися зеленими купюрами з зображенням пана Франкліна.

Принаймні, якщо йдеться про життя в комфортному домі комфортного ком’юніті – так в Пуерто-Рико називають житлові комплекси.

Оренда житла в Пуерто-Рико

Щоб орендувати дім в такому ком’юніті, потрібно буде заплатити приблизно 2000 доларів на місяць деякі орендодавці просять і близько 3 тисяч доларів.

Проте ми знайшли за 1000 доларів. У цю суму входить прибиральниця, яка приходить 1-2 рази на місяць.

Вона косить нам газони, приводить у порядок квіти та дерева, – розповідає Аліса.

Прибиральниця та садівник – це не все. Окрім них є ще ціла армія охоронців, повз яких навіть муха не пролетить непоміченою.

Великий затишний дім, садівник, прибиральниця та охоронці – здавалося б чого ще можна чекати, тим паче якщо орендуєш житло в туристичному місці.

Однак житловий комплекс Аліси має ще декілька козирів: тенісний корт, дитячий майданчик та басейн.

Комуналка в Пуерто-Ріко

Комуналка – головний біль українців, особливо коли починається опалювальний сезон.

І пуерториканці, як не дивно, нас в цьому розуміють. Єдина відмінність в тому, що ми більшу частину грошей віддаємо за тепло і боїмося зими, а пуерториканці, навпаки, розоряються на прохолоді і запасаються грошима на літо.

За комуналку виходить приблизно 500 доларів на місяць. Така велика сума, оскільки дуже спекотно і зазвичай працюють кондиціонери у кожній кімнаті, – пояснює емігрантка.

Більше про життя в Пуерто-Рико дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала “електронною державою”.

Фото: Pixabay

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